Улан-Удэ принимает конференцию по демографии Дальнего Востока

Юбилейная 10-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит в столице Бурятии. Главные темы демографической конференции – это вопросы сбережения здоровья граждан и повышения ожидаемой продолжительности жизни. На мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, эксперты, ученые и общественники. На первом заседании говорили о том, как увеличить численность населения и о семейных ценностях. На что может рассчитывать многодетная семья, живущая на территории ДФО? И как по демографическим данным можно предсказать будущее страны?



Многодетные в почете

Напомним, что 2024 год прошел под знаком года семьи, сохранению традиционных ценностей, укреплению института семьи и защиты детей. В Бурятии было проведено более 400 мероприятий. А в этом году стартовал национальный проект «Семья», направленный на поддержку многодетных семей и повышению их благосостояния. Ведь крепкая и большая семья – это фундамент любого общества.

Именно поэтому на торжественной церемонии открытия конференции наградили подарками и сертификатами многодетные семьи Бурятии, которые имеют пять и более детей.





Также наградили лучшие организации Бурятии, которые внедряют у себя корпоративные демографические стандарты на поддержку семей с детьми. В республики заключены более 1200 соглашений с предприятиями разных форм собственности. По итогам проведенного конкурса были награждены лучшие из лучших.

— Это мероприятие одно из важнейших, потому что любая страна и территория – это прежде всего люди. Россия – это мы. Сколько нас и какие мы, такая наша страна. Счастье нельзя купить, его можно родить. Пусть у нас будет много счастья - отметил на открытии конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.

Положительный прирост

На первом пленарном заседании конференции обсудили вопросы приоритетных направлений государственной демографической политики Дальнего Востока. По видеоконференцсвязи поприветствовал всех участников министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Люди не должны уезжать в поисках лучшей жизни в другие регионы и страны. Они должны находить эту самую лучшую жизнь здесь. Чтобы новые поколения рождались взрослели и оставались там, где жили их родители. А задача государства обеспечить людям уверенность в будущем и радость от настоящего. Комфорт и безопасность создаются, развивая инфраструктуру, открывая новые рабочие места, модернизируя образовательные программы, поддерживая предпринимательские начала и совершенствую социальные программы поддержки населения, - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как отметили спикеры именно Дальний Восток стал флагманом в реализации новых экспериментальных проектов, которые в дальнейшем масштабируются в пределах страны. Это касается программ поддержки многодетных семей, льготных ипотечных кредитов. И эти меры дали свои положительные результаты в виде положительного миграционного прироста. За прошлый год в регион ДФО переехали на 24 тыс. человек больше, чем покинули.

В 2024 году в три раза увеличилось количество студентов из других регионов, выбравших ВУЗы Дальнего Востока и 1,5 раза количество студентов из других стран, чем в 2023 году.

Демография – это про будущее

Правильное прочтение демографических данных дает точные прогнозы на много лет вперед, в какой-то степени предсказывает будущее. Еще в 1976 году французский демограф-антрополог сумел предсказать развал СССР, потому сумел проанализировать демографическую ситуацию.

- Наша цель, чтобы детей рожалось больше. Но она зависит от количества женщин репродуктивного возраста. Если женщины в возрасте от 35 до 39 лет приняли решение родить очередного ребенка, то мы должны понимать какие меры и ресурсы мы можем направить, чтобы поддержать их решение. У другой возрастной группы от 20 до 29 лет, есть проблема в ценностях, она не всегда направлена на многодетность. Чтобы не упустить момент, мы должны работать над этим уже сейчас, - отметила первый заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.

В 2024 году было принято много мер поддержки для семей, некоторые проекты работают и сейчас. Но по окончанию года, направленного на институт семью, были сделаны важные выводы. Если количество женщин по стране не увеличивается, то направленность идет на интенсивность рождения. То есть плюс еще один ребенок в семье. Появилось такое понятие «семейно-центричность», то есть все программы и проекты должны быть направлены на стимулирование и побуждение семьи к рождению ребенка. Насколько имеющиеся условия благоприятны для семей с детьми.

Как отметила в своем докладе замминистра труда, текущие потребности семьи не зависят от социальной сферы. Прежде всего это потребность на уверенность в завтрашнем дне, в перспективе для развития в населенном пункте, котором живет семья. «Потребности семьи переместились из зоны социальной сферы в зону инфраструктуры. Улучшение жилищных условий – это ключевой фактор для увеличения демографии», - отметила Ольга Баталина.

Поднимался вопрос о корпоративных социальных политик в организациях. Что необходимо направить эти меры на стимулирование рождения детей, например, дополнительные выходные дни, отпуска для работников, имеющих детей, единовременные выплаты по рождению в размере 1 млн. руб. от организации. Изучив меры, применяемые разных предприятий, собраны рекомендации.

Рождаемость и выживаемость

- Эта конференция юбилейная десятая и на ней мы подводим промежуточные итоги дальневосточной демографической концепции, которая была принята в 2017 году и завершается в 2025 г. Также будет принята новая концепция до 2030-2035 гг., которая определит приоритеты развития региона. Но уже сейчас есть итоги работы, наблюдается положительный миграционные прирост на Дальний Восток, показатель рождаемости выше среднероссийских, коэффициент составляет 1,49, тогда, когда по другим регионам 1,44. Этому способствует дальневосточный демографический пакет, куда входит много мер поддержки, - прокомментировала заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Как отметил Алексей Самбуевич, в Бурятии уровень рождаемости выше, чем по Дальнему Востоку и по России в целом. Коэффициент составляет 9,8 на 1000 населения. В республике есть региональные выплаты на рождение второго и третьего ребенка. Есть выплата на шестого ребенка. В 2012 году республика приняла закон, по которому на рождение шестого ребенка семья получает сертификат на жилой дом. Когда принимался законопроект было всего 30 семей, за 12 лет количество семей в шестью детьми увеличилось до 630 семей. По Бурятии насчитывается 25 тыс. многодетных семей. Обеспечение льготами и мерами поддержки многодетных семей осуществляется без привязки к уровню дохода, чтобы провоцировать иждивенчество и желание развиваться.

- Вопрос рождаемости – это вопрос нашей выживаемости. Либо мы будем или нас не будет. То, как будет через десять лет закладывается сейчас. Нас должно быть много. Вопрос о том, чтобы у нас были дети – это крайне важный. Должно быть понимание того, что семья и дети – это усиление тебя самого, твоей успешности. Если ты состоялся, как муж, как отец, значит ты – настоящий мужчина. Дальний Восток осваивался сильными многодетными людьми, у которых крепкие корни, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

В целом доклад главы республики был акцентирован на усиление семейных ценностей среди молодого поколения. Чтобы женщина и образовавшаяся молодая семья захотела родить детей. А меры поддержки были дополнением для улучшения качества жизни, а не главным фактором. Глава подчеркнул, что никто не рожает детей за субсидию, за льготы. Необходимо менять информационный фон, работать над пропагандой семейных ценностей.

- Образ успеха у молодых девушек, что транслируют фильмы, масс-медиа, никак не связан с многодетностью. Нет образа успеха в виде здоровых детей, мужа и крепкой семьи. Нам нужно менять всю информационную политику, расставлять правильные образы успеха. Женщина должна захотеть родить детей. Люди начали легко относиться к разводу, это перестало осуждаться обществом. Появилось несерьезное отношение к браку. Взаимное уважение, сплоченность семьи должны прививаться не через деньги и субсидии, а через воспитание и культуру», - расставил акценты в своем выступлении Алексей Цыденов.

Дальневосточные "плюшки"

Напомним, что дальневосточный демографический пакет на сегодня насчитывает около 1 млн. благополучателей. Он включает в себя единовременную выплату при рождении первого ребенка; предоставление материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 130% к размеру федерального маткапитала; ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в 8 регионах ДФО; возможность воспользоваться дальневосточной ипотекой под 2% и ниже; а также программу «Гектар», с помощью которой люди могут бесплатно получить земельный участок, построить на нём дом или открыть свой бизнес. В Приморье в 2023 году стартовал пилотный проект по реализации новой меры поддержки многодетных семей, у которых родился третий ребёнок или последующие дети – 1 млн руб. на погашение ипотеки. С августа 2024 года по поручению Президента России эта мера поддержки заработала в других субъектах Дальнего Востока – там, где уровень рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по округу. Мера показала свою востребованность: по состоянию на середину февраля 2025 года в регионах ДФО свыше 3 тыс. семей получили выплаты и смогли улучшить свои жилищные условия. Ожидается, что благодаря этой инициативе к 2026 году в регионе появится дополнительно около 2,2 тысячи третьих и последующих детей.