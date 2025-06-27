Общество 27.06.2025 в 10:20

В Иркутске доработали новый авиалайнер с отечественными двигателями

МС-21 начал сертификационные испытания
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске доработали новый авиалайнер с отечественными двигателями

Первый полёт по программе сертификации МС-21 состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. В ходе испытаний проверялось радиосвязное оборудование, а самолёт провёл в воздухе 4 часа на разных высотах.  Об этом сообщает пресс-служба «Ростех».
Экипаж во главе с лётчиком-испытателем Героем России Олегом Кононенко успешно выполнил запланированные тесты. На борту лайнера установлено российское радиоэлектронное оборудование, включая навигационные системы, комплексы радиосвязи, а также отечественные двигатели ПД-14, вспомогательная силовая установка и системы жизнеобеспечения.  
Это важный этап программы импортозамещения. Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полётов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров,
— отметил главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.  
По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, на текущем образце осталось лишь три зарубежных системы, а полностью российский вариант скоро присоединится к испытаниям:
Параллельно с сертификацией готовим серийное производство — на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году, - добавил Евтушенко.
Новый авиалайнер дорабатывается на Иркутском авиационном заводе.

Фото: loon.site

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