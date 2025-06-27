В Иркутске доработали новый авиалайнер с отечественными двигателями

Первый полёт по программе сертификации МС-21 состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. В ходе испытаний проверялось радиосвязное оборудование, а самолёт провёл в воздухе 4 часа на разных высотах. Об этом сообщает пресс-служба «Ростех».

Экипаж во главе с лётчиком-испытателем Героем России Олегом Кононенко успешно выполнил запланированные тесты. На борту лайнера установлено российское радиоэлектронное оборудование, включая навигационные системы, комплексы радиосвязи, а также отечественные двигатели ПД-14, вспомогательная силовая установка и системы жизнеобеспечения.

Это важный этап программы импортозамещения. Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полётов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров,

— отметил главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, на текущем образце осталось лишь три зарубежных системы, а полностью российский вариант скоро присоединится к испытаниям:

Параллельно с сертификацией готовим серийное производство — на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году, - добавил Евтушенко.

Новый авиалайнер дорабатывается на Иркутском авиационном заводе.

Фото: loon.site