В Заиграевском районе Бурятии появится новый лес

2,5 тысячи молодых сосен высадили в местности Горхон Заиграевского района. Свои силы для посадки молодых деревьев объединили школьное лесничество «Берёзка» и Хандагатайский лесхоз.

- Современные методы лесовосстановления позволяют получить более качественный посадочный материал в короткие сроки. Процесс выращивания семян с закрытой корневой системой – трудоёмкий и кропотливый, но способствует лучшей приживаемости лесных насаждений при пересадке на открытые участки. Ребятам, которые помогали в посадке, практические занятия позволяют тщательно подготовиться к республиканскому слёту школьных лесничеств. Совместная деятельность со специалистами Хандагатайского лесхоза помогает ребятам определиться в выборе будущей профессии, - отметила руководитель школьного лесничества «Берёзка», Вера Грабовская.

Фото: РАЛХ