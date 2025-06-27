Общество 27.06.2025 в 11:58

Улан-удэнец не смог оплатить проезд и обвинил в краже карты водителя автобуса

Покинув общественный транспорт, пьяный горожанин пытался закидать его камнями
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец не смог оплатить проезд и обвинил в краже карты водителя автобуса

В Улан-Удэ на автобусной остановке росгвардейцы задержали пьяного хулигана. 38-летний мужчина обвинил водителя автобуса в краже банковской карты, устроил скандал в общественном транспорте, обматерив всех пассажиров, а после того, как вышел на остановку, начал закидывать автобус камнями.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала в муниципальном автобусе в п. Сокол Советского района. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии на остановке задержал нетрезвого мужчину, который размахивал руками и выражался нецензурной бранью. Очевидцы сообщили, что хулиган устроил скандал в автобусе, угрожал пассажирам и водителю, а затем, выйдя на дорогу, пытался кидать камни в автобус, - рассказали в Росгвардии.

Позднее выяснилось, что ранее пассажир потерял свою банковскую карту, поэтому и не смог оплатить проезд в общественном транспорте.

Задержанного хулигана, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, доставили в полицию.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
хулиган

Все новости

В столице Бурятии приступили к проектированию Кванториума
27.06.2025 в 12:28
В Бурятии набирает обороты реформа местного самоуправления
27.06.2025 в 12:18
Жительница Бурятии оформила кредит на умершую мать
27.06.2025 в 12:18
Улан-удэнец не смог оплатить проезд и обвинил в краже карты водителя автобуса
27.06.2025 в 11:58
В Заиграевском районе Бурятии появится новый лес
27.06.2025 в 11:15
Австралийцы помогут монголам завалить Китай медью и золотом
27.06.2025 в 10:43
В Иркутске доработали новый авиалайнер с отечественными двигателями
27.06.2025 в 10:20
Артистка Бурятского драмтеатра получила премию «Золотая маска»
27.06.2025 в 10:10
В Бурятии за сутки потушили 19 пожаров
27.06.2025 в 09:40
В Бурятии выросли американские грибы
27.06.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
В столице Бурятии приступили к проектированию Кванториума
Он будет располагаться в новом квартале «Улаан Хото»
27.06.2025 в 12:28
Жительница Бурятии оформила кредит на умершую мать
Получив деньги, сельчанка не стала выплачивать долг
27.06.2025 в 12:18
В Заиграевском районе Бурятии появится новый лес
Накануне там высадили 2 500 молодых сосен
27.06.2025 в 11:15
В Иркутске доработали новый авиалайнер с отечественными двигателями
МС-21 начал сертификационные испытания
27.06.2025 в 10:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru