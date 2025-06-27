Улан-удэнец не смог оплатить проезд и обвинил в краже карты водителя автобуса

В Улан-Удэ на автобусной остановке росгвардейцы задержали пьяного хулигана. 38-летний мужчина обвинил водителя автобуса в краже банковской карты, устроил скандал в общественном транспорте, обматерив всех пассажиров, а после того, как вышел на остановку, начал закидывать автобус камнями.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала в муниципальном автобусе в п. Сокол Советского района. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии на остановке задержал нетрезвого мужчину, который размахивал руками и выражался нецензурной бранью. Очевидцы сообщили, что хулиган устроил скандал в автобусе, угрожал пассажирам и водителю, а затем, выйдя на дорогу, пытался кидать камни в автобус, - рассказали в Росгвардии.

Позднее выяснилось, что ранее пассажир потерял свою банковскую карту, поэтому и не смог оплатить проезд в общественном транспорте.

Задержанного хулигана, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, доставили в полицию.

Фото: Росгвардия Бурятии