Жительница Бурятии оформила кредит на умершую мать

Полицейскими Баргузинского района Бурятии задержана местная жительница, оформившая кредит на умершую мать в одном из местных отделений банка.

- В ходе проверки информации полицейские выяснили, что кредитные обязательства оформлены на женщину, которой уже нет в живых. Оперативники установили причастность к преступлению 39-летней местной жительницы. Женщина авторизовалась в мобильном банковском приложении с использованием личных данных своей матери, умершей в октябре 2024 года и оформила кредит на сумму 12 000 рублей. После получения денег, гражданка не стала оплачивать ежемесячные платежи для погашения кредита, - рассказали в полиции республики.

Свою вину женщина признала полностью. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: loon.site