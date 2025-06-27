Общество 27.06.2025 в 12:28

В столице Бурятии приступили к проектированию Кванториума

Он будет располагаться в новом квартале «Улаан Хото»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В столице Бурятии приступили к проектированию Кванториума

Застройщик приступил к разработке проекта нового пространства для технопарка, который будет располагаться в квартале «Улаан Хото». Кванториум разместится в пристроенном помещении к одному из многоквартирных домов.

- В настоящее время специалисты разработали планировочные решения нового кванториума. Полноценное проектирование технопарка будет выполнено одновременно с разработкой проектной документации для многоквартирного дома, в составе которого он будет расположен. Завершить проектные работы по данному объекту и приступить к строительству планируется в 2027 году, - рассказал представитель девелопера «Пик».

Образовательный центр построят на месте существующего здания. Он будет представлять собой одноэтажное строение площадью 2201 квадратный метр, что значительно больше нынешнего здания, площадь которого составляет 1470 квадратных метров.

Кванториум построят в рамках комплексного развития территорий.

Таким образом в центре Улан-Удэ, наряду с жилой застройкой, планируется создать целый комплекс образовательной инфраструктуры. В её состав войдут: современная школа, два детских сада, обновлённый технопарк, а также межвузовский кампус.

 

Фото: Управление комплексного развития территорий РБ

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администрация улан-удэ

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