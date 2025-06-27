В Улан-Удэ стартует третий этап капитального ремонта трамвайных путей

В воскресенье, 29 июня, в 23:00 после окончания работы трамваев начнется ремонт под путепроводами по проспекту 50-летия Октября.

- Участок является одним из самых сложных в городе — ограниченность пространства и высокая интенсивность автомобильного движения создают дополнительные трудности при проведении ремонтных работ, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Для повышения комфорта автомобилистов ночью будет организовано реверсивное движение транспорта. Просьба водителям внимательно отслеживать дорожные знаки, строго соблюдать меры предосторожности и ограничения скорости.

Уже сейчас пассажиры замечают значительное улучшение качества езды трамваев: отремонтированные ранее участки стали намного ровнее, вибрация и тряска практически исчезли.

К концу лета дополнительно будет проведена алюминотермитная сварка рельсов на прямых участках, что сделает ход трамваев ещё тише и приятнее.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ