В Бурятии в следующем году откроют три Дома молодежи. Это стало возможным благодаря успешной защите Программы комплексного развития молодежной политики в Республике Бурятия на Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». Итоги конкурсной защиты стали известны в четверг, 26 июня, в Москве.

– По республиканской программе комплексного развития молодежной политики Бурятии будет выделено 90,8 млн рублей из федерального бюджета на открытие в 2026 году молодёжных пространств в Улан-Удэ, Кяхтинском и Кабанском районах. Большая часть программы рассчитана на реализацию проектов по профориентации, помощи в трудоустройстве, поддержке молодых семей и другим направлениям, – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Дома молодежи будут открыты в существующих зданиях после ремонта. В Улан-Удэ республиканский Дом молодежи «МолодЗалуу» расположится по ул. Ербанова, 7а. В двухэтажном здании площадью 344,5 квадратных метров обустроят помещения для работы, переговоров, творчества, деловых и семейных игр, отдыха. В республиканском Доме молодежи будет удобно и молодым семьям, и их детям.

В селе Кабанск на 140 квадратах (ул. Спортивная, 2) будет так же несколько зон, назначение которых определила сама молодежь района: помещения для работы и отдыха, встреч и дискуссий, производства медиа и другой продукции. В городе Кяхта в Доме молодежи «МИР» (280 кв.м) по ул. Ленина, 37, предусмотрены репетиционный и тренинговый залы, креативная студия и военно-патриотический клуб. Для молодых семей откроют комнаты психологической разгрузки и детскую игровую.

– При разработке республиканской программы учитывалось мнение нашей молодежи – проведены социсследования и проектные сессии, в том числе на открытом заседании Правительства «Наша Бурятия» в марте. Лучшие идеи его участников легли в основу программы комплексного развития молодежной политики в Республике Бурятия. Результаты социсследований тогда показали, что молодежь интересует жизнь в населенном пункте с развитой инфраструктурой и хорошими стартовыми возможностями для получения высокооплачиваемой работы и карьерного роста. Над этим мы и будем работать. Нам важно, чтобы молодежь оставалась в республике, создавала здесь семьи, в остальном – мы поможем, – подчеркнула руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Татьяна Парпаева.

По состоянию на 1 января 2024 года в Бурятии из 970 тысяч человек населения 29% составляет молодежь. Напомним, 13 мая 2025 года создано Республиканское агентство по делам молодежи, работа которого направлена на поддержку молодежи, патриотическое воспитание и улучшение демографической ситуации в Бурятии.

Фото: телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова