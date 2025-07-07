Вопрос: «Что относится к крупногабаритному мусору? И куда его выбрасывать?»

Баярма Т.

Крупногабаритный мусор - это бытовые предметы и остатки хозяйственной деятельности размеры которых превышают 0,5 м по любой из сторон - столы, стулья, диваны, кресла, сантехника и так далее

Неправильная утилизация крупногабаритного мусора грозит штрафом, размер которого зависит от конкретного региона.

В России нельзя выбрасывать крупногабаритный мусор в обычные контейнерные площадки. Это касается старой техники, мебели, спортивного инвентаря, напольных покрытий, остатков обоев и так далее.

При попадании в мусоровоз такой мусор может повредить прессующий механизм. Оставлять крупногабаритный мусор на улице тоже нельзя, так как это является организацией стихийной свалки, за которую грозит административная ответственность.

Для крупногабаритного мусора во дворах устанавливают специальные большие контейнеры. Перед загрузкой в контейнер мебель или технику лучше всего разобрать на части.

За неправильный выброс мусора россиянам грозит штраф. Есть федеральные нормы, но каждый регион устанавливать вводить свои правила и наказания.

В среднем за неправильную утилизацию мусора крупногабаритного и строительного мусора предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 5 тысяч рублей. Если был причинен вред здоровью или природе, то сумма штрафа вырастет до 7 тысяч рублей.