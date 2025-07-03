Нормы и требования к детским площадкам

Вопрос: «Какие требования предъявляются к установке детской площадки на территории многоквартирного дома?»

Леонид Тимофеевич С.

Общие требования к детским площадкам. При монтаже игрового комплекса с домиками, горками, качелями, канатными дорожками, каруселями, песочницами во дворе высотного или частного дома требуется выполнить обязательные условия, которые обеспечивают сохранность здоровья детей:

- все элементы детской зоны должны быть созданы из защищенных от коррозии материалов, не вызывающих ожогов и аллергических реакций;

- обязательно наличие оградительных конструкций, качественного резинового покрытия по всей площадке. Они защищают малышей от падений или минимизируют их последствия.

- необходимо следить, чтобы все сварные швы были гладкими, а края и углы элементов округлыми;

- чрезвычайно важно исключить застревание ребенка в снарядах и аксессуарах.

Требования безопасности детских игровых площадок предполагают ограждение развлекательных территорий, обустроенных на придомовых участках, забором высотой до 1 м, но не меньше 70 см. В его конструкции следует использовать преимущественно вертикальные стойки.

Требования ГОСТ. Безопасность детских площадок сегодня обеспечивает технический регламент, разработанный в 2017 году. Он предполагает соблюдение производителями комплексов для детей следующих нормативов:

- детские площадки должны быть снабжены перилами, бортиками. При обустройстве горок минимальная высота подобных ограждений 10 см, предельная — 50 см.

- разрешается использование игрового навесного оборудования, аксессуаров без острых углов и краев;

- на территории детской площадки нельзя устанавливать бордюры из бетонного камня;

- лестницы для малышей младше 3 лет снабжаются перилами по всей длине;

- допустимая высота навесных модулей спортивной площадки — не более 0,6 м от поверхности основания.

Важно, чтобы оборудование и резиновое покрытие детских игровых комплексов находилось под постоянным функциональным и визуальным контролем специалистов.

Требования СНиП. Главный документ, содержащий нормы монтажа и качественного обустройства развлекательных комплексов для детей — «СНиП. Детские игровые и спортивные площадки». По правилам требуется:

- выполнять проектирование, учитывая площадь на 1 ребенка;

- обеспечить изоляцию от транспорта, уличного движения, мусорных баков;

- разрешается применение различных зеленых насаждений в виде ограждений;

- устранить торчащие корни, близко расположенные ветви деревьев;

- установить комфортные скамейки, осветительные приборы.

Требования безопасности к покрытиям детских площадок допускают применение в виде мягкого покрытия очищенного песка, синтетических либо резиновых материалов.