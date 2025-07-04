Неиспользуемые земельные участки

Вопрос: «По каким критериям можно определить, что земельный участок не используется хозяевами?»

Вера Александровна И.

Правительство утвердило критерии неиспользуемых земельных участков. Признаком того, что земля не используется, будет считаться захламление или загрязнение отходами более половины участка - в случае, если в течение года владелец не очистил территорию. Садовые, огородные и приусадебные участки не должны зарастать бурьяном. Они будут считаться неиспользуемыми, если более половины их площади в течение года остается покрытой сорными растениями высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются частью благоустройства и озеленения.

Для участков, предназначенных для строительства, таким признаком будет отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение пяти лет. При этом установлены случаи, когда такой срок может быть иным - например, если он указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории.

Для участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, введен аналогичный признак неиспользования. При этом срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет.

Если на земле уже построены здание либо сооружение, то необходимо содержать их в надлежащем состоянии, не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон. Иначе это опять же посчитают доказательством неиспользования участка.