Старообрядцев Бурятии освободили от службы в армии

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

– Внести в Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 256 «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу» <...> изменение, заменив в пункте 1 слова «в 2020-2025 годах» словами «в 2020-2030 годах», – говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу с 26 июня.

Отсрочка распространяется на старообрядцев-россиян, работающих на фермах, проживающих на Дальнем Востоке и приехавших в РФ по программе переселения. Она была введена в 2020 году.

Фото «Номер один»