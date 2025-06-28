Общество 28.06.2025 в 14:09
Старообрядцев Бурятии освободили от службы в армии
Отсрочка от призыва в армию для «семейских» продлена до 2030 года
Текст: Иван Иванов
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
– Внести в Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 256 «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу» <...> изменение, заменив в пункте 1 слова «в 2020-2025 годах» словами «в 2020-2030 годах», – говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу с 26 июня.
Отсрочка распространяется на старообрядцев-россиян, работающих на фермах, проживающих на Дальнем Востоке и приехавших в РФ по программе переселения. Она была введена в 2020 году.
Фото «Номер один»
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