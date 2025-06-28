Общество 28.06.2025 в 14:29

В Бурятии сотрудники полиции нашли пропавшего ребёнка

Девочка бродила по территории неогороженной фермы
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии сотрудники полиции нашли пропавшего ребёнка

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу сегодня поступило сообщение о том, что в населённом пункте СНТ «Озёрный» Заиграевского района пропал трёхлетний ребёнок. По уточнённой информации, малышка вместе с отцом возвращалась с озера, но до дома так и не дошла.

На место поиска оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. По прибытии они приступили к работе.

Уже в 13:36 поступило сообщение о том, что сотрудники полиции нашли пропавшую девочку на неогороженной ферме, расположенной в северном направлении.

Фото «Номер один»

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