Общество 28.06.2025 в 14:29
В Бурятии сотрудники полиции нашли пропавшего ребёнка
Девочка бродила по территории неогороженной фермы
Текст: Макар Захаров
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу сегодня поступило сообщение о том, что в населённом пункте СНТ «Озёрный» Заиграевского района пропал трёхлетний ребёнок. По уточнённой информации, малышка вместе с отцом возвращалась с озера, но до дома так и не дошла.
На место поиска оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. По прибытии они приступили к работе.
Уже в 13:36 поступило сообщение о том, что сотрудники полиции нашли пропавшую девочку на неогороженной ферме, расположенной в северном направлении.
Фото «Номер один»