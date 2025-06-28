Быть патриотом – значит стремиться к здоровому образу жизни!

Инспектор по делам несовершеннолетних Братского ЛО МВД России на транспорте Мария Кастаустова приняла участие в мероприятии.

В Братском районе в целях борьбы с наркоманией с 2003 года представители ведомств профилактики реализуют проект «Под небом голубым» в формате автопробега. В этом году мероприятие стартовало из Вихоревки. Участие приняли ребята из двух вихоревских средних школ.

Для школьников провели эстафету, где они, одевшись в медицинские костюмы, почувствовали себя в роли медиков-волонтёров.

Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила подросткам о правовых последствиях противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Также участникам напомнили о правилах безопасного поведения на водных объектах и объектах железнодорожного транспорта.

Фото «Номер один»