Торговлю переведут на НДС

До 1 декабря 2025 года правительство России совместно с «Деловой Россией» должно представить предложения по корректировке упрощенной системы налогообложения (УСН) для предприятий торговли. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с членами «Деловой России».

Речь идет о реформе УСН: бизнес-сообществу предложено «донастроить» режим – фактически распространить на торговые компании и ИП обязанность уплачивать НДС. Об этом сообщает деловой портал Klerk.ru. Предполагается постепенное снижение порога по доходу, после превышения которого торговые ИП и компании обязаны перейти на уплату НДС.

Конечная цель – полный отказ от УСН в сфере торговли.

При этом подчеркивается: льготные режимы должны остаться для производственных предприятий, сферы услуг и несетевых магазинов.

Если изменения в Налоговый кодекс РФ будут приняты до конца 2025 года, новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года. В противном случае – не раньше 2027 года, так как любые налоговые изменения начинают действовать с начала налогового периода (для УСН это календарный год).

Ранее малому бизнесу власти старались не увеличивать налоги, но ситуация в экономике не радует из-за падения нефтегазовых доходов и санкций. Несмотря на национализацию предприятий и повышение налогов для крупного бизнеса, в 2025 году дефицит бюджета достиг 3,8 трлн рублей.

Фото «Номер один»