Общество 28.06.2025 в 15:21

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку

Сотрудники ведомства выявили со стороны работодателя сразу несколько нарушений
A- A+
Текст: Макар Захаров
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по факту несчастного случая, повлекшего смерть работника.

– Установлено, что в ноябре прошлого года прессовщик лома металла, пытаясь самостоятельно накрыть кресло оператора краноманипуляторной установки тентом для защиты от атмосферных осадков, сорвался с высоты около двух метров и упал на бетонный пол, получив смертельные травмы головы, – сообщили нашему изданию в ведомстве.

Проверка выявила нарушения со стороны работодателя: несвоевременную выдачу защитной каски, несоблюдение периодичности инструктажей и проверки знаний требований охраны труда.

В интересах супруги погибшего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал организацию выплатить один миллион рублей.

– По постановлению прокурора района юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «нарушение нормативных требований охраны труда» в виде штрафа в размере 50 000 рублей, – добавили сотрудники прокуратуры.

Кроме того, два должностных лица организации привлечены к ответственности за «нарушение нормативных требований охраны труда» и «необеспечение работников средствами индивидуальной защиты» в виде штрафов на общую сумму 22 000 рублей.

Фото «Номер один»

Теги
прокуратура

Все новости

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку
28.06.2025 в 15:21
Торговлю переведут на НДС
28.06.2025 в 14:49
Быть патриотом – значит стремиться к здоровому образу жизни!
28.06.2025 в 14:42
В Бурятии сотрудники полиции нашли пропавшего ребёнка
28.06.2025 в 14:29
В Бурятии пожарные отреагировали за сутки на 15 пожаров
28.06.2025 в 14:21
Старообрядцев Бурятии освободили от службы в армии
28.06.2025 в 14:09
Картофель в Бурятии подорожал из-за роста военных расходов
28.06.2025 в 14:04
Посиделки в кафе закончились больничным
28.06.2025 в 07:00
Иркутянин в Бурятии «заплыл за буйки»
28.06.2025 в 06:00
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 2 миллиарда рублей с начала года
27.06.2025 в 18:18
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Торговлю переведут на НДС
Владимир Путин поручил подготовить повышение налогов для малого бизнеса
28.06.2025 в 14:49
Быть патриотом – значит стремиться к здоровому образу жизни!
Под таким девизом прошла патриотическая акция в Братском районе
28.06.2025 в 14:42
В Бурятии сотрудники полиции нашли пропавшего ребёнка
Девочка бродила по территории неогороженной фермы
28.06.2025 в 14:29
Старообрядцев Бурятии освободили от службы в армии
Отсрочка от призыва в армию для «семейских» продлена до 2030 года
28.06.2025 в 14:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru