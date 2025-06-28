Прокуратура Железнодорожного района провела проверку

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по факту несчастного случая, повлекшего смерть работника.

– Установлено, что в ноябре прошлого года прессовщик лома металла, пытаясь самостоятельно накрыть кресло оператора краноманипуляторной установки тентом для защиты от атмосферных осадков, сорвался с высоты около двух метров и упал на бетонный пол, получив смертельные травмы головы, – сообщили нашему изданию в ведомстве.

Проверка выявила нарушения со стороны работодателя: несвоевременную выдачу защитной каски, несоблюдение периодичности инструктажей и проверки знаний требований охраны труда.

В интересах супруги погибшего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал организацию выплатить один миллион рублей.

– По постановлению прокурора района юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «нарушение нормативных требований охраны труда» в виде штрафа в размере 50 000 рублей, – добавили сотрудники прокуратуры.

Кроме того, два должностных лица организации привлечены к ответственности за «нарушение нормативных требований охраны труда» и «необеспечение работников средствами индивидуальной защиты» в виде штрафов на общую сумму 22 000 рублей.

Фото «Номер один»