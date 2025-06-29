В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»

После двух дней напряженной борьбы, командного духа проявления силы, ловкости и меткости во всех дисциплинах, республиканский спортивно-культурный праздник завершился. Все районы республики представили свои команды в разных видах спорта.

По итогам общекомандного зачета:

1 место – ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН

2 место – ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН

3 место – КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН

Кроме того, на празднике объявили победителей конкурса творческих коллективов республики «Агуу илалта – Великая Победа». Он посвящен 80-летию Победы. Лауреат I степени — Кижингинский район. Лауреаты II степени — г. Улан-Удэ и Селенгинский район. Лауреаты III степени — г. Северобайкальск, Тункинский и Муйский районы.