Общество 29.06.2025 в 10:44
В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»
Праздник республиканского масштаба длился целых два дня
Текст: Татьяна Жамсуева
После двух дней напряженной борьбы, командного духа проявления силы, ловкости и меткости во всех дисциплинах, республиканский спортивно-культурный праздник завершился. Все районы республики представили свои команды в разных видах спорта.
По итогам общекомандного зачета:
1 место – ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН
2 место – ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН
3 место – КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН
Кроме того, на празднике объявили победителей конкурса творческих коллективов республики «Агуу илалта – Великая Победа». Он посвящен 80-летию Победы. Лауреат I степени — Кижингинский район. Лауреаты II степени — г. Улан-Удэ и Селенгинский район. Лауреаты III степени — г. Северобайкальск, Тункинский и Муйский районы.
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