Общество 29.06.2025 в 10:44

В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»

Праздник республиканского масштаба длился целых два дня
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»
Скриншот из видео Правительство РБ

После двух дней напряженной борьбы, командного духа проявления силы, ловкости и меткости во всех дисциплинах, республиканский спортивно-культурный праздник завершился. Все районы республики представили свои команды в разных видах спорта. 

По итогам общекомандного зачета:

1 место – ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН

2 место – ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН

3 место – КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН 

Кроме того, на празднике объявили победителей конкурса творческих коллективов республики «Агуу илалта – Великая Победа». Он посвящен 80-летию Победы. Лауреат I степени — Кижингинский район. Лауреаты II степени — г. Улан-Удэ и Селенгинский район. Лауреаты III степени — г. Северобайкальск, Тункинский и Муйский районы.

Теги
сурхарбан

Все новости

В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»
29.06.2025 в 10:44
Бурятские леса продолжают гореть
29.06.2025 в 10:00
Китайская свинина пошла на колбасу
29.06.2025 в 09:45
В Бурятии обанкротился родственник экс-депутата Госдумы
29.06.2025 в 07:00
На свидание в библиотеку
29.06.2025 в 06:00
Бурятия – отправная точка для реальных изменений
28.06.2025 в 20:09
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку
28.06.2025 в 15:21
Торговлю переведут на НДС
28.06.2025 в 14:49
Быть патриотом – значит стремиться к здоровому образу жизни!
28.06.2025 в 14:42
В Бурятии сотрудники полиции нашли пропавшего ребёнка
28.06.2025 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
На свидание в библиотеку
Улан-удэнцы записываются в резерв, чтобы попасть на вечер знакомств
29.06.2025 в 06:00
Бурятия – отправная точка для реальных изменений
Дальневосточные регионы приступят к реализации пяти демографических проектов, предложенных на конференции в Улан-Удэ
28.06.2025 в 20:09
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку
Сотрудники ведомства выявили со стороны работодателя сразу несколько нарушений
28.06.2025 в 15:21
Торговлю переведут на НДС
Владимир Путин поручил подготовить повышение налогов для малого бизнеса
28.06.2025 в 14:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru