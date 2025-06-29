Подростки Бурятии активно ищут работу

Ко дню молодежи аналитики «Авито. Работа» подвели итоги весенней трудовой активности молодых соискателей. По данным платформы, весной 2025 года молодежь проявляет все большую заинтересованность в поиске работы и начале карьерного пути. За год количество резюме от подростков 14–17 лет без опыта выросло в 3,2 раза (+220%), а в возрастной категории 18–24 лет — в 2,8 раза (+180%).

Молодежь без опыта работы сегодня все активнее выходит на рынок труда, и это отражается в структуре размещенных резюме. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего ищут подработку на позициях, не требующих специальной подготовки —это промоутеры (+122%), няни (+110%), продавцы-кассиры (+80%), начинающие копирайтеры (+35%). При этом некоторые соискатели проявляют интерес и к более сложным направлениям, таким как менеджер по развитию бизнеса (+26%), в таких резюме соискатели предлагают полное ведение и продвижение социальных сетей, организацию профессиональных фотосъемок и настройку контекстной рекламы. Такие профессии привлекательны гибким графиком, возможностью совмещать работу с учебой и понятными задачами.

Зарплатные ожидания у подростков в среднем составляют около 30 000 руб/мес, что на 20% больше, чем годом ранее. Однако согласно опросу сервиса дополнительной временной занятости «Авито Подработка», размер заработка варьируется, но в среднем составляет около 13 000 руб/мес.

В целом работодатели стали активнее нанимать молодежь: рост вакансий для школьников и студентов младших курсов составил 32%. Также в три раза увеличилось количество стажировок с гибким графиком (+214%) — особенно популярны они летом, когда студенты и выпускники ищут возможности применить теоретические знания на практике.