«Это невосполнимая утрата для всей республики»

«Галина Алексеевна была настоящей героиней нашего города. Она посвятила свою жизнь созданию безбарьерной среды в Улан-Удэ, делая нашу столицу доступной и комфортной для каждого жителя. Благодаря ее усилиям многие улицы, здания и общественные пространства стали удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с нашими специалистами она выезжала на приемку дорог, школ. Благодаря ее инициативам значительно продвинулось вперёд развитие инклюзивного образования в нашем городе. Галина Алексеевна всегда была готова прийти на помощь любому человеку. Она вдохновляла многих своим примером, показывая, что каждый человек способен изменить мир вокруг себя. Мы будем помнить Галину Алексеевну как доброго, отзывчивого и целеустремленного человека, чья энергия и энтузиазм помогали преодолевать любые трудности», - сказал мэр города.







Прощание с Галиной Алексеевной Горбатых состоится 3 июля с 12 до 14 часов по адресу: ул. Жердева, 44а в холле 1 этажа Специализированного жилого дома инвалидов-колясочников им. Э. Будаевой.