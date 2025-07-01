Общество 01.07.2025 в 14:27
«Это невосполнимая утрата для всей республики»
Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ выразили соболезнования в связи со смертью Галины Горбатых
Текст: Андрей Константинов
«Это невосполнимая утрата для всей республики», - так прокомментировал глава Бурятии известие об уходе из жизни известной общественницы, руководителя Фонда «Общество без барьеров», депутата Хурала Галины Горбатых. Напомним, она скончалась сегодня на 58-м году жизни после продолжительной болезни.
«Галина Алексеевна – настоящий пример того, как человек с ограниченными возможностями может жить полной жизнью и действовать с безграничными возможностями. Галина Горбатых почти четверть века создавала доступную среду на сотнях объектов республики вместе фондом «Общество без барьеров». С самого начала СВО помогала бойцам, которые возвращались с фронта с инвалидностью принять себя и адаптироваться к новой жизни, ездила к ним в госпитали. Была членом попечительского совета республиканской организации реабилитационной помощи онкологическим больным «Я живу». Она продолжительное время боролась с онкологией и помогала не сдаваться другим. Вклад этой сильной женщины в развитие гуманного, инклюзивного общества и безбарьерной среды сложно переоценить. За годы работы она реализовала не только крупные проекты по всей республике, но и помогла многим семьям и отдельным людям не потерять веру в будущее», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале, выразив глубокие соболезнования родным, близким Галины Горбатых и всем, кто её знал.
Соболезнования также выразил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
«Галина Алексеевна – настоящий пример того, как человек с ограниченными возможностями может жить полной жизнью и действовать с безграничными возможностями. Галина Горбатых почти четверть века создавала доступную среду на сотнях объектов республики вместе фондом «Общество без барьеров». С самого начала СВО помогала бойцам, которые возвращались с фронта с инвалидностью принять себя и адаптироваться к новой жизни, ездила к ним в госпитали. Была членом попечительского совета республиканской организации реабилитационной помощи онкологическим больным «Я живу». Она продолжительное время боролась с онкологией и помогала не сдаваться другим. Вклад этой сильной женщины в развитие гуманного, инклюзивного общества и безбарьерной среды сложно переоценить. За годы работы она реализовала не только крупные проекты по всей республике, но и помогла многим семьям и отдельным людям не потерять веру в будущее», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале, выразив глубокие соболезнования родным, близким Галины Горбатых и всем, кто её знал.
Соболезнования также выразил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
«Галина Алексеевна была настоящей героиней нашего города. Она посвятила свою жизнь созданию безбарьерной среды в Улан-Удэ, делая нашу столицу доступной и комфортной для каждого жителя. Благодаря ее усилиям многие улицы, здания и общественные пространства стали удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с нашими специалистами она выезжала на приемку дорог, школ. Благодаря ее инициативам значительно продвинулось вперёд развитие инклюзивного образования в нашем городе. Галина Алексеевна всегда была готова прийти на помощь любому человеку. Она вдохновляла многих своим примером, показывая, что каждый человек способен изменить мир вокруг себя. Мы будем помнить Галину Алексеевну как доброго, отзывчивого и целеустремленного человека, чья энергия и энтузиазм помогали преодолевать любые трудности», - сказал мэр города.
Прощание с Галиной Алексеевной Горбатых состоится 3 июля с 12 до 14 часов по адресу: ул. Жердева, 44а в холле 1 этажа Специализированного жилого дома инвалидов-колясочников им. Э. Будаевой.
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