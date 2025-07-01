В Улан-Удэ высадили 300 деревьев и кустарников

В Улан-Удэ в микрорайоне Таежный на площадке для выращивания зеленых насаждений волонтёры совместно с сотрудниками городского лесничества высадили 300 деревьев и кустарников.

Были высажены саженцы сирени венгерской, черемухи Маака, тополя серебристого, пузыреплодника калинолистного. Свой вклад в общий труд внесли и дети волонтеров. В посадках принимала участие директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

– Нас поддерживают неравнодушные горожане, которые нашли время для вклада в развитие и сохранение «зеленых легких» Улан-Удэ. Мы высаживаем маточные деревья и кустарники. Позже из них будем получать черенковый материал и увеличивать площадку. Благодарим всех волонтеров и приглашаем всех желающих на следующие посадки, – отметила Светлана Григорьева.

Напомним, в 2022 году в Улан-Удэ была открыта городская площадка площадью около 10 га для выращивания деревьев и кустарников.

Для доращивания растений используются специальные теплицы на базе лесничества.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ