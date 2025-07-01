Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Мошенники используют схему с «обучением торговле криптовалютами», сообщается в Телеграм-канале УБК МВД РФ.

- Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — «мамонта») и установление отношений доверия, - сообщают полицейские.

Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле.

Далее происходит психологическая обработка - создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы.

В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых «нейросетевых ботов». Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.

Фото: loon.site