Мясо из Монголии не спасет Бурятию

В сухом остатке вывод один. Раз на монгольское мясо надежды мало, надо поддерживать собственное животноводство.





Россия и другие страны Евразийского экономического союза долгое время ведут переговоры об облегчении торговли между сторонами. Напомним, Евразийский экономический союз объединяет Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан. Речь идет о заключении временного соглашения о свободной торговле различными товарами.Один из аспектов грядущего временного соглашения — снятие пошлин на ввоз многих товаров из Монголии. Среди них - мясо. На той стороне границы огромное число скота: КРС, коз, овец и др.Сельское хозяйство Бурятии, важным элементом которого является животноводство, по итогам прошлого года находилось в весьма противоречивом положении.В минувшем году неблагоприятные погодные условия выдались в целом ряде районов республики. В Курумканском и Баргузинском на урожае сказалась засуха, ливни подпортили сборы зерновых в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Заиграевском районах, а в Закаменском и Джидинском слишком рано выпал снег.- Вместе с тем благодаря увеличению посевных площадей зерновых в прошлые годы и росту поголовья всех видов сельхозживотных, в том числе за счет строительства второй очереди свинокомплекса «Восточно-Сибирский» и увеличения производственной мощности Улан-Удэнской птицефабрики, спад сельского хозяйства удалось минимизировать, - сообщил на последней сессии Народного Хурала врио министра экономики Республики Бурятия Владимир Хингелов.Неоднозначность положения подтверждают цифры о деятельности сельскохозяйственных организаций Бурятии в январе-мае 2025 года, которые обнародовал Бурятстат в конце июня.Так, к началу лета поголовье КРС составило 41,5 тыс. голов, что на 17% ниже того, что было в аналогичном периоде прошлого года. Овец и коз насчитали 43,9 тыс. голов, что также меньше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация со свиньями.В эти 41,5 тыс. голов КРС входит КРС как мясного, так и молочного направления.Однако все знают, что общее поголовье КРС в Бурятии гораздо больше. К началу 2025 года на личных подворьях, у фермеров и в сельхозорганизациях было 334,7 тыс. голов скота.В Улан-Удэ в последние месяцы одно за другим исчезают кафе, которые держали для посетителей старые цены на буузы - 70 рублей за штуку.Владельцы кафе наценили популярное блюдо сразу на 10 рублей – до 80. «Цены на мясо растут», - поясняют недовольным посетителям. Ссылаются именно на цены на мясо, а вовсе не на расходы на услуги ЖКХ, налоги, зарплаты наемных работников, аренду помещения или что-то еще.В такой ситуации интересно, смогут ли заметно облегчить положение беспошлинные поставки мяса из Монголии, о чем вот-вот должны договориться между собой Страна степей и ЕАЭС. Весной состоялся очередной раунд переговоров.«Номер один» поднял перед республиканским минсельхозом ряд вопросов о перспективах, прогнозах. Приведет ли потенциальный беспошлинный ввоз на рынок республики, например, монгольского мяса или говяжьей тушенки, к заметным изменениям на рынке? К снижению цен на эти товары? К обострению конкуренции для бурятских животноводов мясного направления и началу стагнации в республиканском производстве мяса? Для бурятских производителей тушенки?- В Республике Бурятия, как и по всей России, наблюдается дефицит мяса-сырья. Существенного влияния на снижение цен беспошлинный ввоз не окажет и, скорее всего, пройдет транзитом в другие регионы России. Беспошлинный ввоз монгольского мяса позволит, в первую очередь, обеспечить мясоперерабатывающие предприятия сырьем и обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции, так как монгольское мясо приближено по качеству к бурятскому, - пояснила «Номер один» заместитель министра сельского хозяйства Инна Брянцева.Но также она добавила, что беспошлинный ввоз мяса, возможно, сгладит ярко выраженную сезонность его производства.Бурятские производители продолжат сдавать мясо на рынки, в магазины, а также поставлять в учреждения бюджетной и социальной сферы, заверили в министерстве.Скорее всего, в минсельхозе республики правы. Ожидаемое временное соглашение не принесет на рынок Бурятии (по крайней мере по мясу и мясопродуктам) каких-то коренных изменений. Ведь некоторые виды продукции из Монголии хоть и планируют освободить от пошлин, но останутся ограничения по объему их ввоза.Можно ли ожидать, что наряду с потенциальным беспошлинным ввозом мяса из Монголии будут сняты квоты на монгольское мясо? Бурятский минсельхоз честно пояснил, что такого не ожидается.- Чтобы защитить национальную экономику, сохранить здоровье и безопасность граждан, обеспечить политическую безопасность страны, разработаны как тарифные, так и нетарифные меры поддержки. Нетарифные меры регулирования, такие как квотирование, используются для регулирования производства, импорта и потребления отдельных видов продукции, в частности животноводческой, - сказала Инна Брянцева.Она подчеркнула, что Монголия – страна со сложной ситуацией по болезням скота, в связи с чем российская сторона периодически вводит ветеринарные ограничения на ввоз животноводческой продукции из Монголии.По информации минсельхоза, единственное предприятие на территории республики, которое имеет квоту на импорт мяса КРС из Монголии - ООО «Бурятмяспром». В 2023 году квота составила 3000 тонн, в прошлом году - 5000 тонн. Но в 2025 году завезут всего лишь 200 тонн.Цена на мясо из Монголии зависит от сезона.- Стоимость мяса примерно одинаковая с монгольским. Ввозимое мясо облагается пошлиной и поэтому обходится дороже, чем местное. Также на ввоз мяса всегда влияет эпизоотическое благополучие аймака, из которого его везут. Здесь преимущество в том, что мясоперерабатывающие предприятия будут обеспечены сырьем, схожим с бурятским, - пояснили нашему изданию в министерстве сельского хозяйства республики.Исходя из этого, можно заключить, что при отмене пошлин на импортное монгольское мясо ценовая картина на рынке выровняется. И тогда ограничителями для мясного сырья останутся российские квоты и монгольские болезни скота.Хотя в перспективе могут появиться еще два сдерживающих фактора. Снижение поголовья скота в Монголии (из-за оттока сельского населения в города и опустынивания страны из-за изменения климата, исчезновения рек, чрезмерной нагрузки на пастбища от выпаса сельхозживотных).