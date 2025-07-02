Общество 02.07.2025 в 06:00
Мясо из Монголии не спасет Бурятию
Но может помочь снять остроту «мясных перекосов»
Текст: Петр Санжиев
Россия и другие страны Евразийского экономического союза долгое время ведут переговоры об облегчении торговли между сторонами. Напомним, Евразийский экономический союз объединяет Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан. Речь идет о заключении временного соглашения о свободной торговле различными товарами.
Минимизировали спад
Один из аспектов грядущего временного соглашения — снятие пошлин на ввоз многих товаров из Монголии. Среди них - мясо. На той стороне границы огромное число скота: КРС, коз, овец и др.
Сельское хозяйство Бурятии, важным элементом которого является животноводство, по итогам прошлого года находилось в весьма противоречивом положении.
В минувшем году неблагоприятные погодные условия выдались в целом ряде районов республики. В Курумканском и Баргузинском на урожае сказалась засуха, ливни подпортили сборы зерновых в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Заиграевском районах, а в Закаменском и Джидинском слишком рано выпал снег.
- Вместе с тем благодаря увеличению посевных площадей зерновых в прошлые годы и росту поголовья всех видов сельхозживотных, в том числе за счет строительства второй очереди свинокомплекса «Восточно-Сибирский» и увеличения производственной мощности Улан-Удэнской птицефабрики, спад сельского хозяйства удалось минимизировать, - сообщил на последней сессии Народного Хурала врио министра экономики Республики Бурятия Владимир Хингелов.
Неоднозначность положения подтверждают цифры о деятельности сельскохозяйственных организаций Бурятии в январе-мае 2025 года, которые обнародовал Бурятстат в конце июня.
Так, к началу лета поголовье КРС составило 41,5 тыс. голов, что на 17% ниже того, что было в аналогичном периоде прошлого года. Овец и коз насчитали 43,9 тыс. голов, что также меньше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация со свиньями.
В эти 41,5 тыс. голов КРС входит КРС как мясного, так и молочного направления.
Однако все знают, что общее поголовье КРС в Бурятии гораздо больше. К началу 2025 года на личных подворьях, у фермеров и в сельхозорганизациях было 334,7 тыс. голов скота.
Буузы становятся все дороже
В Улан-Удэ в последние месяцы одно за другим исчезают кафе, которые держали для посетителей старые цены на буузы - 70 рублей за штуку.
Владельцы кафе наценили популярное блюдо сразу на 10 рублей – до 80. «Цены на мясо растут», - поясняют недовольным посетителям. Ссылаются именно на цены на мясо, а вовсе не на расходы на услуги ЖКХ, налоги, зарплаты наемных работников, аренду помещения или что-то еще.
В такой ситуации интересно, смогут ли заметно облегчить положение беспошлинные поставки мяса из Монголии, о чем вот-вот должны договориться между собой Страна степей и ЕАЭС. Весной состоялся очередной раунд переговоров.
«Номер один» поднял перед республиканским минсельхозом ряд вопросов о перспективах, прогнозах. Приведет ли потенциальный беспошлинный ввоз на рынок республики, например, монгольского мяса или говяжьей тушенки, к заметным изменениям на рынке? К снижению цен на эти товары? К обострению конкуренции для бурятских животноводов мясного направления и началу стагнации в республиканском производстве мяса? Для бурятских производителей тушенки?
- В Республике Бурятия, как и по всей России, наблюдается дефицит мяса-сырья. Существенного влияния на снижение цен беспошлинный ввоз не окажет и, скорее всего, пройдет транзитом в другие регионы России. Беспошлинный ввоз монгольского мяса позволит, в первую очередь, обеспечить мясоперерабатывающие предприятия сырьем и обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции, так как монгольское мясо приближено по качеству к бурятскому, - пояснила «Номер один» заместитель министра сельского хозяйства Инна Брянцева.
Но также она добавила, что беспошлинный ввоз мяса, возможно, сгладит ярко выраженную сезонность его производства.
Бурятские производители продолжат сдавать мясо на рынки, в магазины, а также поставлять в учреждения бюджетной и социальной сферы, заверили в министерстве.
Не надейтесь на «мясное чудо»
Скорее всего, в минсельхозе республики правы. Ожидаемое временное соглашение не принесет на рынок Бурятии (по крайней мере по мясу и мясопродуктам) каких-то коренных изменений. Ведь некоторые виды продукции из Монголии хоть и планируют освободить от пошлин, но останутся ограничения по объему их ввоза.
Можно ли ожидать, что наряду с потенциальным беспошлинным ввозом мяса из Монголии будут сняты квоты на монгольское мясо? Бурятский минсельхоз честно пояснил, что такого не ожидается.
- Чтобы защитить национальную экономику, сохранить здоровье и безопасность граждан, обеспечить политическую безопасность страны, разработаны как тарифные, так и нетарифные меры поддержки. Нетарифные меры регулирования, такие как квотирование, используются для регулирования производства, импорта и потребления отдельных видов продукции, в частности животноводческой, - сказала Инна Брянцева.
Она подчеркнула, что Монголия – страна со сложной ситуацией по болезням скота, в связи с чем российская сторона периодически вводит ветеринарные ограничения на ввоз животноводческой продукции из Монголии.
По информации минсельхоза, единственное предприятие на территории республики, которое имеет квоту на импорт мяса КРС из Монголии - ООО «Бурятмяспром». В 2023 году квота составила 3000 тонн, в прошлом году - 5000 тонн. Но в 2025 году завезут всего лишь 200 тонн.
Цена на мясо из Монголии зависит от сезона.
- Стоимость мяса примерно одинаковая с монгольским. Ввозимое мясо облагается пошлиной и поэтому обходится дороже, чем местное. Также на ввоз мяса всегда влияет эпизоотическое благополучие аймака, из которого его везут. Здесь преимущество в том, что мясоперерабатывающие предприятия будут обеспечены сырьем, схожим с бурятским, - пояснили нашему изданию в министерстве сельского хозяйства республики.
Исходя из этого, можно заключить, что при отмене пошлин на импортное монгольское мясо ценовая картина на рынке выровняется. И тогда ограничителями для мясного сырья останутся российские квоты и монгольские болезни скота.
Хотя в перспективе могут появиться еще два сдерживающих фактора. Снижение поголовья скота в Монголии (из-за оттока сельского населения в города и опустынивания страны из-за изменения климата, исчезновения рек, чрезмерной нагрузки на пастбища от выпаса сельхозживотных).
Минимизировали спад
Один из аспектов грядущего временного соглашения — снятие пошлин на ввоз многих товаров из Монголии. Среди них - мясо. На той стороне границы огромное число скота: КРС, коз, овец и др.
Сельское хозяйство Бурятии, важным элементом которого является животноводство, по итогам прошлого года находилось в весьма противоречивом положении.
В минувшем году неблагоприятные погодные условия выдались в целом ряде районов республики. В Курумканском и Баргузинском на урожае сказалась засуха, ливни подпортили сборы зерновых в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Заиграевском районах, а в Закаменском и Джидинском слишком рано выпал снег.
- Вместе с тем благодаря увеличению посевных площадей зерновых в прошлые годы и росту поголовья всех видов сельхозживотных, в том числе за счет строительства второй очереди свинокомплекса «Восточно-Сибирский» и увеличения производственной мощности Улан-Удэнской птицефабрики, спад сельского хозяйства удалось минимизировать, - сообщил на последней сессии Народного Хурала врио министра экономики Республики Бурятия Владимир Хингелов.
Неоднозначность положения подтверждают цифры о деятельности сельскохозяйственных организаций Бурятии в январе-мае 2025 года, которые обнародовал Бурятстат в конце июня.
Так, к началу лета поголовье КРС составило 41,5 тыс. голов, что на 17% ниже того, что было в аналогичном периоде прошлого года. Овец и коз насчитали 43,9 тыс. голов, что также меньше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация со свиньями.
В эти 41,5 тыс. голов КРС входит КРС как мясного, так и молочного направления.
Однако все знают, что общее поголовье КРС в Бурятии гораздо больше. К началу 2025 года на личных подворьях, у фермеров и в сельхозорганизациях было 334,7 тыс. голов скота.
Буузы становятся все дороже
В Улан-Удэ в последние месяцы одно за другим исчезают кафе, которые держали для посетителей старые цены на буузы - 70 рублей за штуку.
Владельцы кафе наценили популярное блюдо сразу на 10 рублей – до 80. «Цены на мясо растут», - поясняют недовольным посетителям. Ссылаются именно на цены на мясо, а вовсе не на расходы на услуги ЖКХ, налоги, зарплаты наемных работников, аренду помещения или что-то еще.
В такой ситуации интересно, смогут ли заметно облегчить положение беспошлинные поставки мяса из Монголии, о чем вот-вот должны договориться между собой Страна степей и ЕАЭС. Весной состоялся очередной раунд переговоров.
«Номер один» поднял перед республиканским минсельхозом ряд вопросов о перспективах, прогнозах. Приведет ли потенциальный беспошлинный ввоз на рынок республики, например, монгольского мяса или говяжьей тушенки, к заметным изменениям на рынке? К снижению цен на эти товары? К обострению конкуренции для бурятских животноводов мясного направления и началу стагнации в республиканском производстве мяса? Для бурятских производителей тушенки?
- В Республике Бурятия, как и по всей России, наблюдается дефицит мяса-сырья. Существенного влияния на снижение цен беспошлинный ввоз не окажет и, скорее всего, пройдет транзитом в другие регионы России. Беспошлинный ввоз монгольского мяса позволит, в первую очередь, обеспечить мясоперерабатывающие предприятия сырьем и обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции, так как монгольское мясо приближено по качеству к бурятскому, - пояснила «Номер один» заместитель министра сельского хозяйства Инна Брянцева.
Но также она добавила, что беспошлинный ввоз мяса, возможно, сгладит ярко выраженную сезонность его производства.
Бурятские производители продолжат сдавать мясо на рынки, в магазины, а также поставлять в учреждения бюджетной и социальной сферы, заверили в министерстве.
Не надейтесь на «мясное чудо»
Скорее всего, в минсельхозе республики правы. Ожидаемое временное соглашение не принесет на рынок Бурятии (по крайней мере по мясу и мясопродуктам) каких-то коренных изменений. Ведь некоторые виды продукции из Монголии хоть и планируют освободить от пошлин, но останутся ограничения по объему их ввоза.
Можно ли ожидать, что наряду с потенциальным беспошлинным ввозом мяса из Монголии будут сняты квоты на монгольское мясо? Бурятский минсельхоз честно пояснил, что такого не ожидается.
- Чтобы защитить национальную экономику, сохранить здоровье и безопасность граждан, обеспечить политическую безопасность страны, разработаны как тарифные, так и нетарифные меры поддержки. Нетарифные меры регулирования, такие как квотирование, используются для регулирования производства, импорта и потребления отдельных видов продукции, в частности животноводческой, - сказала Инна Брянцева.
Она подчеркнула, что Монголия – страна со сложной ситуацией по болезням скота, в связи с чем российская сторона периодически вводит ветеринарные ограничения на ввоз животноводческой продукции из Монголии.
По информации минсельхоза, единственное предприятие на территории республики, которое имеет квоту на импорт мяса КРС из Монголии - ООО «Бурятмяспром». В 2023 году квота составила 3000 тонн, в прошлом году - 5000 тонн. Но в 2025 году завезут всего лишь 200 тонн.
Цена на мясо из Монголии зависит от сезона.
- Стоимость мяса примерно одинаковая с монгольским. Ввозимое мясо облагается пошлиной и поэтому обходится дороже, чем местное. Также на ввоз мяса всегда влияет эпизоотическое благополучие аймака, из которого его везут. Здесь преимущество в том, что мясоперерабатывающие предприятия будут обеспечены сырьем, схожим с бурятским, - пояснили нашему изданию в министерстве сельского хозяйства республики.
Исходя из этого, можно заключить, что при отмене пошлин на импортное монгольское мясо ценовая картина на рынке выровняется. И тогда ограничителями для мясного сырья останутся российские квоты и монгольские болезни скота.
Хотя в перспективе могут появиться еще два сдерживающих фактора. Снижение поголовья скота в Монголии (из-за оттока сельского населения в города и опустынивания страны из-за изменения климата, исчезновения рек, чрезмерной нагрузки на пастбища от выпаса сельхозживотных).
В сухом остатке вывод один. Раз на монгольское мясо надежды мало, надо поддерживать собственное животноводство.