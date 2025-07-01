Общество 01.07.2025 в 17:39

Жительница Курумканского района стала логопедом на средства соцконтракта

Теперь она помогает детям с речевыми нарушениями
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Курумканского района стала логопедом на средства соцконтракта

Жительница Курумканского района Людмила Надмитова стала логопедом на средства соцконтракта. Теперь она помогает детям с речевыми нарушениями.

Людмила Надмитова начала свой педагогический путь с 2003 года. В течение многих лет работала учителем музыки и музыкальным руководителем в дошкольных учреждениях. В 2024 году она получила диплом с правом на ведение профессиональной деятельности в сфере «Логопедия».

В январе 2025 года Людмила Очировна обратилась за поддержкой в рамках социального контракта на открытие и развитие своего дела.

-  Благополучно защитила бизнес - проект по оказанию логопедической помощи детям с различными речевыми нарушениями. Благодаря проекту были приобретены современные программы, материалы для деятельности. Отсутствие аналогичных услуг создало уникальную возможность для реализации проекта и привлечения широкой аудитории, — считает педагог.

Педагог теперь помогает не только детям с разными речевыми нарушениями, но и работает со слабослышащими детьми, включая тех, у кого установлены кохлеарные импланты. Для них были закуплены специальные программы для развития фонематического слуха.

В 2025 году успешно защитили свои бизнес-планы и получили финансирование 865 жителей республики с финансированием 269,7 миллионов рублей. Все они выбрали предпринимательскую деятельность.

Поддержка по соцконтракту предоставляется в рамках социального контракта президентского национального проекта «Семья».

 

Фото: Минсоцзащиты Бурятии

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