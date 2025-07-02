Общество 02.07.2025 в 09:00

Борьба за красоту и уют

Скоро вместо красивых фигур на площади мы будем лицезреть табличики «бык», «лошадь», «нерпа»
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Текст: Номер один
Борьба за красоту и уют

Так будет, если некоторые одичавшие горожане не перестанут портить топиарии.

Недавно в Улан-Удэ неизвестные вновь повредили фигуры животных на площади Советов. На сей раз пострадали бык и нерпа. Фигуры забрали на ремонт. Власти, надеясь достучаться до совести хулиганов, оставили горожанам прощальные записки от имени животных.

«Уважаемые горожане! Вы сломали меня в четвертый раз. Теперь я на ремонте. Ваш бык», - такая записка осталась вместо топиария.

Видимо, из принципа «ломает, значит любит» «юные натуралисты» всласть поиздевались над фигурами. Вообще горожанам стоит поостеречься, ведь скоро лопнет терпение, и власть проникнется идеей табличек. Это ведь очень хороший и экономный вариант: расставить таблички «клумба», «лавочка», «парк», «фонтан». Или «Кремль», «Зимний дворец», «Байкал», чтоб далеко не ездить. Таблички тоже испортят, но на ремонт уйдет меньше бюджетных средств. Зато какое поле для фантазий!

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