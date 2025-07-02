36-я армия стала гвардейской

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говорится в указе президента России. Жму руку каждому солдату и офицеру 36-й армии, вы - наша гордость!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.







36-й армии, части которой дислоцируются в Бурятии, присвоено почетное наименование «гвардейская». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов, опубликовав соответствующий указ президента страны Владимира Путина.