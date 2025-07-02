В Бурятии могут появиться еще два пункта пропуска на границе с Монголией

В Минсельхозе Бурятии прошло рабочее совещание по вопросу восстановления пунктов пропуска на границе с Монголией. Речь идет о пункте «Айнек-Гол» в Закаменском районе и «Желтура». Поручение рассмотреть этот вопрос ранее дал глава Бурятии Алексей Цыденов.«Акцент был сделан на потенциальном открытии пункта пропуска «Желтура», который позволит наладить регулярный перегон скота из Монголии для последующей переработки на мясокомбинате ИП Хандуев мощностью 70 голов в смену. В настоящее время оба пограничных перехода находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. Окончательное решение по восстановлению пунктов пропуска будет принято после получения и анализа всех расчетных документов», - сообщили в пресс-службе министерства.В Минсельхозе также отметили, что монгольская сторона подтвердила свою заинтересованность в возобновлении работы переходов.