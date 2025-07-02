Общество 02.07.2025 в 10:36
В Бурятии помогли матери пропавшего без вести военного
Бойцу не выплатили денежное довольствие за участие в СВО
Текст: Андрей Константинов
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, который числился пропавшим без вести с 22 декабря 2024 года. Боец служил в бригаде морской пехоты и, по словам матери, с ноября 2024 года не получал полное денежное довольствие.
По данному факту Уполномоченным по правам человека инициировала проверку. Её проводила военная прокуратура Владивостокского гарнизона.
По результатам проверки выяснилось, что за участие в спецоперации военнослужащему в ноябре 2024 года перечислили деньги. При этом в декабре 2024 года командир войсковой части приказы об установлении бойцу дополнительных выплат в связи с участием в СВО не издавал, так как к этому моменту он уже числился пропавшим без вести.
«Однако это не может являться оправданием нарушения прав и интересов участника военной операции, поскольку взаимосвязи между процессом издания приказа и выплатой военнослужащему причитающихся денежных средств не имеется. Командиру войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено. Положенные выплаты зачислены на счет военнослужащего», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.
По данному факту Уполномоченным по правам человека инициировала проверку. Её проводила военная прокуратура Владивостокского гарнизона.
По результатам проверки выяснилось, что за участие в спецоперации военнослужащему в ноябре 2024 года перечислили деньги. При этом в декабре 2024 года командир войсковой части приказы об установлении бойцу дополнительных выплат в связи с участием в СВО не издавал, так как к этому моменту он уже числился пропавшим без вести.
«Однако это не может являться оправданием нарушения прав и интересов участника военной операции, поскольку взаимосвязи между процессом издания приказа и выплатой военнослужащему причитающихся денежных средств не имеется. Командиру войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено. Положенные выплаты зачислены на счет военнослужащего», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Тегиспецоперация