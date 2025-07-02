В Бурятии помогли матери пропавшего без вести военного

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, который числился пропавшим без вести с 22 декабря 2024 года. Боец служил в бригаде морской пехоты и, по словам матери, с ноября 2024 года не получал полное денежное довольствие.По данному факту Уполномоченным по правам человека инициировала проверку. Её проводила военная прокуратура Владивостокского гарнизона.По результатам проверки выяснилось, что за участие в спецоперации военнослужащему в ноябре 2024 года перечислили деньги. При этом в декабре 2024 года командир войсковой части приказы об установлении бойцу дополнительных выплат в связи с участием в СВО не издавал, так как к этому моменту он уже числился пропавшим без вести.«Однако это не может являться оправданием нарушения прав и интересов участника военной операции, поскольку взаимосвязи между процессом издания приказа и выплатой военнослужащему причитающихся денежных средств не имеется. Командиру войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено. Положенные выплаты зачислены на счет военнослужащего», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.