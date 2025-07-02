Жители Бурятии могут получить материнский капитал вдвое быстрее. Заявление на маткапитал теперь рассматривается 5 дней.

- В июне вступили в силу изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которыми сократилось время рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала. Теперь такие заявления рассматриваются региональным Отделением Соцфонда в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его приёма. Ранее этот срок составлял 10 рабочих дней, а в самом начале работы программы материнского капитала - 1 месяц, - сообщили в отделении СФР по Бурятии.

Сокращен и срок для ответов на запросы, направляемые отделением СФР по Бурятии в государственные и муниципальные органы республики, при рассмотрении заявлений о распоряжении маткапиталом - с 5 рабочих дней до 48 часов.

В случае, если ответ не поступит в этот срок, то рассмотрение заявления может быть приостановлено, но не больше, чем на 12 дней (ранее этот срок составлял 20 дней). Перечисление средств материнского капитала займет не более 5 рабочих дней с даты принятия решения.

По всем вопросам, связанным с материнским капиталом, можно получить консультацию в Едином контакт-центр по телефону 8-800-100-000-1.





Фото: loon.site