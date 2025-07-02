Жители Бурятии могут бесплатно проконсультироваться по вопросам летнего отдыха. С 7 по 11 июля можно будет позвонить на «горячую линию» Роспотребнадзора.

- В рамках Всероссийской недели правовой помощи, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, с 07 июля Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия будет организована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей и организации летней оздоровительной кампании, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Обратиться на «горячую линию» можно в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч. по телефону: 8(3012)41-25-74 (доб.1-133, 1-144).

Работа тематической «горячей линии» продлится до 11 июля 2025 года.

Фото: loon.site