В Еравнинском районе возле поселка Целинный ремонтируют мост

В Еравнинском районе возле поселка Целинный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» капитально ремонтируют мост. Мост пролегает через реку Сагаан-Гол. Бригада трудится с опережением графика.

Сейчас подрядчику остается лишь выполнить установку пешеходного и барьерного ограждения, поставить дорожные знаки, осуществить рекультивацию и посеять траву на подходах к мосту.

- Нам остается выполнить установку пешеходного барьерного ограждения, установить дорожные знаки, осуществить рекультивацию и посеять траву. Пользуясь случаем, хотел бы отметить отличную работу машиниста-погрузчика и механика участка Виктора Ивановича Кобылкина, а также начальника участка Владимира Анатольевича Мурзасова, - рассказал директор подрядной организации Николай Сигаков.

Фото: Минтранс Бурятии