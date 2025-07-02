В Еравнинском районе возле поселка Целинный ремонтируют мост
В Еравнинском районе возле поселка Целинный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» капитально ремонтируют мост. Мост пролегает через реку Сагаан-Гол. Бригада трудится с опережением графика.
Сейчас подрядчику остается лишь выполнить установку пешеходного и барьерного ограждения, поставить дорожные знаки, осуществить рекультивацию и посеять траву на подходах к мосту.
- Нам остается выполнить установку пешеходного барьерного ограждения, установить дорожные знаки, осуществить рекультивацию и посеять траву. Пользуясь случаем, хотел бы отметить отличную работу машиниста-погрузчика и механика участка Виктора Ивановича Кобылкина, а также начальника участка Владимира Анатольевича Мурзасова, - рассказал директор подрядной организации Николай Сигаков.
Фото: Минтранс Бурятии