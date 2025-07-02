Индексация тарифов на коммунальные услуги: разбор вопросов

Согласно решению, принимаемому на федеральном уровне, ежегодно с 1 июля по всей стране индексируются тарифы на коммунальные услуги. Соответственно с 1 июля 2025 года рост тарифов произошел по всем субъектам Российской Федерации, в том числе в Республике Бурятия. Разберем наиболее частые вопросы.Распоряжением Правительства Российской Федерации самый большой рост платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с учетом допустимого отклонения на тарифы ЖКХ принят для Пермского края – 25,3%, для Архангельской области – 24,8%, Кемеровской области – 21,9%, Челябинской области – 22,8%, и для многих других республик и областей страны принята плата граждан за жилищно-коммунальные услуги выше, чем в Республике Бурятия.Для Республики Бурятия Правительством РФ средний рост платы граждан утвержден в размере 13%. Для городов и поселений Республики Бурятия со значительным износом коммунальной инфраструктуры рост платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом допустимого отклонения утвержден Правительством Российской Федерации с 1 июля 2025 года в размере 17,8%.Информация по средним индексам роста платы граждан в некоторых других регионах России приведена в таблице:В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, распоряжением Правительства Республики Бурятия утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Республике Бурятия на 2025 год и обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов на 2025 год, которые составляют 17,8%.В случае, если расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов, превышают максимально допустимую долю собственных расходов на оплату таких услуг в совокупном доходе семьи, установленную в Республике Бурятия в размере 22%, гражданин имеет право на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.Для получения указанной компенсации и (или) субсидии гражданину необходимо обращаться с заявлением в филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства.Кроме того, в целях непревышения роста платы граждан в Республике Бурятия предусмотрена дополнительная компенсация гражданам из республиканского бюджета на заявительной основе в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 №404 «О компенсации расходов на оплату коммунальных услуг».Для снижения платы за жилищно-коммунальные услуги предусмотрена прямая компенсация населению в размере до 1,7 млрд. руб. в год, в том числе из республиканского бюджета 1,1 млрд. руб., из федерального бюджета - 649 млн. руб.Кроме того, для снижения тарифной нагрузки для населения Республики Бурятия предусмотрена компенсация предприятиям ЖКХ Республики Бурятия в размере свыше 1,6 млрд. руб. в год за счет республиканского бюджета. Данные средства в тарифы не включаются.