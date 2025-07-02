На конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» поступило 95 фильмов

С начала третьего сезона Всероссийского конкурса «Дальний Восток - Земля приключений» на суд жюри поступило 95 фильмов. Об этом рассказал инициатор проекта, заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- В этом году мы проводим третий раз конкурс «Дальний Восток - Земля приключений». На оценку жюри приходят фильмы о путешествиях по всему Дальнему Востоку и не только. Каждый из них сделан с любовью к нашей стране, рассказывает о прекрасных местах и удивительных открытиях, которые совершил автор фильма, а также об испытаниях, которые выпали на долю путешественника. Жюри предстоит сделать нелегкий выбор и определить, какие путешествия станут победителями в номинациях, - рассказал Юрий Трутнев.

Большинство конкурсных фильмов посвящены путешествиям по регионам Дальнего Востока. О Бурятии на конкурс уже поступило два фильма.

Напомним, в прошлом сезоне участники из Бурятии заняли несколько призовых мест.

Третий сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» стартовал 1 мая 2025 года.

Чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.

Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2023 года и не позднее 15 января 2026 года. Конкурс проходит в нескольких номинациях: пешее путешествие, водное путешествие, зимнее путешествие, а также новая номинация — арктическое путешествие. Главный приз за лучшее видео составляет три миллиона рублей.

Принять участие в конкурсе могут не только опытные путешественники, но и любители, а также дети в сопровождении взрослых. Среди победителей первого и второго сезонов был, как профессиональные фильмы с использованием специального оборудования, так и кадры, снятые на телефон.



Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Фото: правительство Бурятии