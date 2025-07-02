5 июля – Международный день кооперации

Кооператоров Бурятии с наступающим профессиональным праздником поздравила председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева.



В первую субботу июля отмечается Международный день кооперации. Его история началась в 1923 году. По символическому совпадению праздник – ровесник Буркоопсоюза, который был создан в том же самом году. А с 1992 года Международный день кооперации официально «узаконен» резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.«Во все времена потребительская кооперация Бурятии выполняла социальную миссию. Мы верны этой традиции. Наши магазины обеспечивают товарами первой необходимости жителей сел, куда не заходят крупные торговые сети. Продукция производственных кооперативных предприятий получает признание на всероссийских, межрегиональных, республиканских выставках и конкурсах. А главное, пользуется спросом у самых важных для нас людей – жителей Бурятии», - отметила председатель Совета Буркоопсоюза.Наряду с традиционными направлениями кооператоры Бурятии развивают туризм, проводят сезонные и праздничные ярмарки, ремонт и реконструкцию торговых и производственных объектов, внедряют автоматизацию процессов, обновляют и расширяют автопарк. Буркоопсоюз уверенно занимает лидирующие позиции среди региональных потребсоюзов ДФО по общей деятельности.Важная особенность кооперации Бурятии – преемственность поколений. В системе Буркоопсоюза трудятся славные династии. Молодых специалистов готовят в Улан-Удэнском техникуме экономики, торговли и права, Сибирском университете потребительской кооперации. Поддерживают ветеранов кооперации. Сохраняют культурное наследие: легендарный «дом с атлантами» купца Нафтолия Капельмана, музей истории кооперации, помогают дацанам и храмам.«Мы работаем для Бурятии. Все наши достижения, взятые рубежи, полученное признание – общие. В них – весомый личный вклад каждого труженика потребительской кооперации», – подчеркнула Долгор Норбоева.«Желаю всем коллегам, жителям Бурятии крепкого здоровья, большого человеческого счастья, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, стремления к новым горизонтам и ярким свершениям!», - написала в своем поздравлении с Международным днем кооперации председатель Совета Буркоопсоюза.Фото: предоставлено Буркоопсоюзом