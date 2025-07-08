Общество 08.07.2025 в 09:00

Госуслуги и мошенники

Чего стоит опасаться?
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Текст: Номер один
Госуслуги и мошенники
Pixabay

Вопрос: «Что мошенники могут сделать на Госуслугах?» 

Денис П.

Целью злоумышленников могут стать ваши учетные записи на Госуслугах. 

Вот зачем им доступ и как не стать жертвой мошенников:

1. Кредиты. Мошенники выгружают справки 2-НДФЛ, чтобы с их помощью оформить займы в микрофинансовых организациях онлайн.

2. Сим-карты. Оформив электронную сим-карту на ваше имя, мошенники могут использовать ее для новых афер: от спама до обмана ваших близких.

3. Продажа данных. Адрес, СНИЛС, паспорт, счета — все это становится предметом незаконной торговли. Позже данные могут использовать для шантажа или кражи денег.

4. Обман ради выгоды. Ваши данные помогают мошенникам притвориться вами или сотрудником банка, чтобы выманить деньги у вас или родных.

Как защититься:

- никогда и никому не передавайте коды из смс, логины и пароли — даже тем, кто представляется сотрудником поддержки. Их спрашивают только мошенники.

- проверяйте активность аккаунта: для этого перейдите в личный кабинет - Безопасность - Действия в системе.

- настройте безопасный вход с подтверждением и уведомления о входе на электронную почту.

- установите контрольный вопрос — ответ на него должны знать только вы. Никому и никогда не сообщайте его.

- расскажите близким, особенно пожилым, о правилах цифровой гигиены.

- создайте надежный пароль и запомните его. Используйте приложение «Госуслуги», чтобы входить в личный кабинет с компьютера по QR-коду.

- настройте вход в приложение «Госуслуги» по отпечатку пальца или ПИН-коду.

- проверьте свои сим-карты и заблокируйте лишние.

- установите самозапрет на кредиты и запретите сделки с недвижимостью без личного участия.

 

 

 

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