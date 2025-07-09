Работа без испытательного срока

Вопрос: «Можно ли выйти на работу без испытательного срока?»

Надежда Петровна И.

Можно. При заключении трудового договора условие об испытательном сроке может быть предусмотрено по соглашению сторон. Но в ряде случаев работодатель может оформить сотрудника в штат и без испытательного срока.

На период испытательного срока работодатель не вправе снижать уровень оплаты труда новому работнику

Период испытательного срока можно уменьшить по согласию сторон, которое необходимо оформить дополнительным соглашением к трудовому договору.

В период испытательного срока не учитывается период временной нетрудоспособности, нахождения в краткосрочном отпуске без сохранения заработной платы и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.