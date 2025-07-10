Общество 10.07.2025 в 09:00

Катание на питбайке

Где можно ездить, а где нет?
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Текст: Номер один
Катание на питбайке
Pixabay

Вопрос: «Где можно кататься на питбайке?» 

Елена Николаевна В., г. Улан-Удэ

Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах.

У питбайка:

- нет поворотников, фар, стоп-сигналов;

- мотошины, предназначенные только для неровной поверхности;

- нет ПТС — паспорта транспортного средства;

- нет госномеров;

- нет регистрации в ГАИ.

Чтобы ездить на питбайках на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но, если вы выезжаете на нем на дорогу, это трактуется как нарушение ПДД.

Инспектор ГАИ может отстранить водителя от управления, технику увезут на штрафстоянку. 

А дальше все зависит от возраста нарушителя:

- с 16 лет без прав — штраф 5–15 тыс. рублей;

- до 16 лет — штраф получат родители, по ст. 5.35 КоАП РФ, материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних;

- кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители — владельцы транспортного средства должны будут заплатить штраф 30 тыс. рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).

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