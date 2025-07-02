Живущий в Улан-Удэ бабуин встревожил власти

Специалисты Управления Россельхознадзора отработали поступивший к ним сигнал жителей Улан-Удэ о том, что одна из горожанок содержит бабуина.«Государственным инспектором проведено контрольное надзорное мероприятие, в рамках которого удалось выявить факт содержания жителями города обезьяны на территории участка жилого дома. Установлено, что животное нигде не зарегистрировано, соответственно в отношении содержащегося примата (бабуина) профилактические ветеринарные мероприятия не проводились, что является нарушением федерального закона», - рассказали в ведомстве.По итогам проверки хозяйке животного объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.Как отметили в Россельхознадзоре, бабуин (жёлтый павиан) — вид павианов семейства мартышковых. Он входит в утвержденных правительством перечень животных, содержать которых частным лицам запрещено.Информацию о проживающем в Улан-Удэ бабуине сотрудники Россельхознадзора передали в Росприроднадзор. Видимо, это ведомство будет решать дальнейшую судьбу животного.