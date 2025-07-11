Самостоятельный перелет ребенка

Вопрос: «С какого возраста дети могут летать одни?»

Ольга Намжиловна Ц.

Подросткам старше 12 лет разрешено летать на самолете одним: заявление не требуется, билет можно купить онлайн или в авиакассе.

Для международных перелетов нужно нотариально заверенное согласие на вылет от родителя или опекуна. У разных авиакомпаний — свои правила: некоторые разрешают летать самостоятельно только с 14 лет.

Кроме того, авиакомпании предлагают платную услугу: детей 5–16 лет, которые летят без взрослых, сопровождает бортпроводник.

Как это работает:

- ребенка проводят через контроль и посадят в самолет первым;

- бортпроводник будет помогать ребенку на протяжении всего полета, успокоит, если он испугается;

- после приземления ребенка передадут встречающему по документам;

- сотрудник сверит документы встречающего с данными, которые родители или опекуны указали в анкете, и только после этого передаст ему ребенка;

- если встречающий не придет — авиакомпания свяжется с родителями, ребенка одного не оставят.

Как оформить сопровождение? Родители или опекуны должны написать заявление, его обычно подают в кассах или представительствах авиакомпании. Условия зависят от перевозчика, шаблон можно скачать на официальном сайте.

Для регистрации ребенка на рейс понадобятся:

- билет;

- заявление с данными провожающего и встречающего;

- квитанция об оплате услуги сопровождения;

- свидетельство о рождении;

- паспорт провожающего;

- для международных рейсов — загранпаспорт и согласие родителя или опекуна на выезд.

Необходимо приехать в аэропорт минимум за два часа, чтобы оформить все документы, и оставаться до вылета на случай непредвиденной ситуации — например, если рейс отменят или перенесут.