В Улан-Удэ проверяют содержание придомовых территорий

Сотрудники комитета муниципального контроля администрации Улан-Удэ проверили соблюдение Правил благоустройства, касающихся содержания придомовых территорий.

- При осмотре нескольких многоэтажек в Железнодорожном районе обнаружили участки с высокой травой. По итогам проверки компаниям выдадут предписания с требованием привести дворы в порядок в установленный срок. Напоминаем, следить за состоянием двора, в частности косить траву, должна управляющая компания. Трава не должна превышать высоту 15 сантиметров, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

За невыполнение правил предусмотрены штрафы:

- граждане заплатят от 2 до 3 тыс. рублей;

- должностные лица — от 5 до 10 тыс. рублей;

- юридические лица — от 20 до 50 тыс. рублей.

О любых замеченных проблемах можно сообщить:

- через портал Госуслуги: Платформа обратной связи;

- через сайт «ГИС ЖКХ»;

- лично — ул. Бабушкина, 25, каб. 214.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ