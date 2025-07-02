«Вопрос рождаемости – это вопрос выживаемости»

Юбилейная, 10-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» прошла в столице Бурятии. Главные темы демографической конференции – вопросы сбережения здоровья граждан и повышения ожидаемой продолжительности жизни. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, эксперты, ученые и общественники. На первом заседании говорили о том, как увеличить численность населения и о семейных ценностях. На что может рассчитывать многодетная семья, живущая на территории ДФО и как по демографическим данным можно предсказать будущее страны?Напомним, 2024 год прошел под знаком Года семьи, сохранения традиционных ценностей, укрепления института семьи и защиты детей. В Бурятии прошло более 400 мероприятий по этой тематике. А в текущем году стартовал национальный проект «Семья», направленный на поддержку многодетных семей и повышение их благосостояния. Ведь крепкая и большая семья – это фундамент любого общества.Именно поэтому на торжественной церемонии открытия конференции наградили подарками и сертификатами многодетные семьи Бурятии, которые имеют пять и более детей.Также наградили лучшие организации Бурятии, которые внедряют у себя корпоративные демографические стандарты на поддержку семей с детьми. В республике заключено более 1200 соглашений с предприятиями разных форм собственности. По итогам проведенного конкурса были награждены лучшие из лучших.— Это мероприятие - одно из важнейших, потому что любая страна и территория – это прежде всего люди. Россия – это мы. Сколько нас и какие мы - такая и наша страна. Счастье нельзя купить, его можно родить. Пусть у нас будет много счастья, - подчеркнул на открытии конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.На первом пленарном заседании конференции обсудили вопросы приоритетных направлений государственной демографической политики Дальнего Востока. По видеоконференцсвязи всех участников поприветствовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.- Люди не должны уезжать в поисках лучшей жизни в другие регионы и страны. Они должны находить ту самую лучшую жизнь здесь. Чтобы новые поколения рождались, взрослели и оставались там, где жили их родители. А задача государства — обеспечить людям уверенность в будущем и радость от настоящего. Комфорт и безопасность создаются, развивая инфраструктуру, открывая новые рабочие места, модернизируя образовательные программы, поддерживая предпринимательские начала и совершенствуя социальные программы поддержки населения, - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По утверждению спикеров, именно Дальний Восток становится флагманом в реализации новых экспериментальных проектов, которые в дальнейшем масштабируются в пределах страны. Это касается программ поддержки многодетных семей, льготных ипотечных кредитов. И эти меры дали свои положительные результаты в виде миграционного прироста. За прошлый год в регионы ДФО переехали на 24 тыс. человек больше, чем покинули их.В 2024 году в три раза, по сравнению с 2023 годом, увеличилось количество студентов из других регионов, выбравших вузы Дальнего Востока, и в полтора раза студентов, прибывших из других стран.Правильное прочтение демографических данных дает точные прогнозы на много лет вперед, в какой-то степени предсказывает будущее. Еще в 1976 году французский демограф-антрополог сумел предсказать развал СССР, потому что правильно проанализировал демографическую ситуацию.- Наша цель, чтобы детей рождалось больше. Но это зависит от количества женщин репродуктивного возраста. Если женщины в возрасте от 35 до 39 лет приняли решение родить очередного ребенка, то мы должны понимать, какие меры и ресурсы можем направить, чтобы поддержать их решение. У другой возрастной группы - от 20 до 29 лет - есть проблема в ценностях, которая не всегда направлена на многодетность. Чтобы не упустить момент, мы должны работать над этим уже сейчас, - отметила первый заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.В 2024 году принято много мер поддержки для семей, некоторые проекты работают и сейчас. Но по окончании Года, направленного на институт семьи, были сделаны важные выводы. Если количество женщин по стране не увеличивается, то направленность идет на интенсивность рождения. То есть плюс еще один ребенок в семье. Появилось такое понятие «семейноцентричность», то есть все программы и проекты должны быть направлены на стимулирование и побуждение семьи к рождению ребенка. Необходимо проанализировать, насколько имеющиеся условия благоприятны для семей с детьми.Как отметила в своем докладе замминистра труда, текущие потребности семьи не всегда зависят от социальной сферы. Прежде всего это потребность в уверенности в завтрашнем дне, в перспективе развития в населенном пункте, в котором живет семья.– Потребности семьи переместились из зоны социальной сферы в зону инфраструктуры. Улучшение жилищных условий – это ключевой фактор для увеличения демографии», - уверена Ольга Баталина.Поднимался вопрос о корпоративной социальной политике в организациях. Звучали предложения о том, что необходимо принять меры для стимулирования рождения детей, например, ввести дополнительные выходные дни, отпуска для работников с детьми, единовременные выплаты по рождению в размере миллиона рублей от организации. Изучив меры, применяемые на разных предприятиях, организаторы собрали их воедино.- Эта конференция – юбилейная, десятая, и на ней мы подводим промежуточные итоги дальневосточной демографической концепции, которая принята в 2017 году и завершается в 2025. Также будет принята новая концепция до 2030 - 2035 гг., которая определит приоритеты развития региона. Но уже сейчас есть итоги работы: наблюдается положительный миграционный прирост на Дальний Восток, показатель рождаемости выше среднероссийского, коэффициент рождаемости составляет 1,49, тогда как по другим регионам - 1,44. Этому способствует дальневосточный демографический пакет, куда входит много мер поддержки, - отметила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в Бурятии уровень рождаемости выше, чем по Дальнему Востоку и по России в целом. Коэффициент составляет 9,8 на 1000 населения. В республике есть региональные выплаты на рождение второго и третьего ребенка. Есть выплата на шестого ребенка. В 2012 году республика приняла закон, по которому на рождение шестого ребенка семья получает сертификат на жилой дом. Когда принимался законопроект, было всего 30 семей, а за 12 лет количество семей с шестью детьми увеличилось до 630. По Бурятии насчитывается 25 тыс. многодетных семей. Обеспечение льготами и мерами поддержки многодетных семей осуществляется без привязки к уровню дохода, чтобы не провоцировать иждивенчество и нежелание развиваться.- Вопрос рождаемости – это вопрос нашей выживаемости. Либо мы будем, или нас не будет. То, как будет через десять лет, закладывается уже сейчас. Нас должно быть много. Вопрос о том, чтобы у нас были дети, крайне важный. Должно быть понимание того, что семья и дети – это усиление тебя самого, твоей успешности. Если ты состоялся как муж, как отец, значит, ты настоящий мужчина. Дальний Восток осваивался сильными многодетными людьми, у которых крепкие корни, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.В целом доклад главы республики был акцентирован на усиление семейных ценностей среди молодого поколения. Чтобы женщина и образовавшаяся молодая семья захотели родить детей. А меры поддержки были дополнением для улучшения качества жизни, а не главным фактором. Глава подчеркнул, что никто не рожает детей за субсидию, за льготы. Необходимо менять информационный фон, работать над пропагандой семейных ценностей.- Образ успеха у молодых девушек - того, что транслируют фильмы, масс-медиа, никак не связан с многодетностью. Нет образа успеха в виде здоровых детей, мужа и крепкой семьи. Нам нужно менять всю информационную политику, расставлять правильные образы успеха. Женщина должна захотеть родить детей. Люди начали легко относиться к разводу, это перестало осуждаться обществом. Появилось несерьезное отношение к браку. Взаимное уважение, сплоченность семьи должны прививаться не через деньги и субсидии, а через воспитание и культуру, - расставил акценты в своем выступлении Алексей Цыденов.Напомним, что дальневосточный демографический пакет на сегодня насчитывает около миллиона благополучателей. Он включает в себя единовременную выплату при рождении первого ребенка; предоставление материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 130% к размеру федерального материнского капитала; ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в восьми регионах ДФО; возможность воспользоваться Дальневосточной ипотекой под 2% и ниже; а также программу «Гектар», с помощью которой люди могут бесплатно получить земельный участок, построить на нем дом или открыть свой бизнес.В Приморье в 2023 году стартовал пилотный проект по реализации новой меры поддержки многодетных семей, у которых родился третий ребенок или последующие дети – миллион рублей на погашение ипотеки. С августа 2024 года по поручению президента России эта мера поддержки заработала в других субъектах Дальнего Востока – там, где уровень рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по округу. Мера показала свою востребованность: по состоянию на середину февраля 2025 года в регионах ДФО свыше 3 тыс. семей получили выплаты и смогли улучшить свои жилищные условия. Ожидается, что благодаря этой инициативе к 2026 году в регионе появится дополнительно около 2,2 тыс. третьих и последующих детей. И, возможно, данная мера будет реализована и в Бурятии.