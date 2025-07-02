Общество 02.07.2025 в 15:50

Фермеры Бурятии приобрели голштинскую породу КРС в рамках нацпроекта

Эта порода требует особого внимания и ухода
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Текст: Андрей Константинов
Фермеры Бурятии приобрели голштинскую породу КРС в рамках нацпроекта
Фермеры Саяна Жамбалова и Василий Хамируев из Хоринского района приобрели 70 голов высокопродуктивного голштинского скота для своей молочной фермы. Они получили поддержку на приобретение КРС в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Бурятии таких хозяйств, специализирующихся на разведении голштинов, немного: это ООО «Рубин» в Кабанском районе, КФХ Баранов в Джидинском районе и ОПХ «Байкальское» в Кабанском районе.


На сегодняшний день в хозяйстве Жамбаловых-Хамируевых отелилось около 20 коров. Фермеры поделились первыми впечатлениями от разведения новой породы и сложностями, с которыми им пришлось столкнуться.

По словам Саяны Жамбаловой, голштинская порода требует особого внимания:

- Они очень прихотливые. Нужен больший уход и более качественная кормовая база. Слабое место животных — это копыта: после отела коровы часто хромают. Бывает нехватка кальция, приходится прокапывать и отпаивать энергетиками. Не сравнить с нашей местной симментальской породой — та более крепкая, не требует столько внимания. Зато телята у голштинов рождаются крупными, под 50 кг, тогда как у местных пород — 20-30 кг. И надои очень хорошие, даже сейчас, в период раздоя, когда коровы еще не вышли на максимальную продуктивность.


Фермеры осваивают новые методы ухода: научились ставить капельницы, обрабатывать копыта.

- Сначала возили ветеринара, но муж освоил эти процедуры сам. Конечно, помощники рядом поддерживают, — отмечает Саяна Жамбалова.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии подтверждают, что голштинская порода действительно отличается высокой продуктивностью, но требует особых условий содержания.

- Голштины — это порода интенсивного типа. Их экстерьер отражает направленность на максимальную молочную продуктивность. Худощавость и выраженность костяка — не недостаток, а особенность породы. Однако это требует особых условий содержания: идеально сбалансированного рациона с повышенным содержанием протеина и минералов, регулярного мониторинга здоровья, поддержания оптимального микроклимата в коровнике, — поясняет заместитель начальника отдела животноводства Минсельхозпрода Бурятии Елена Лхамаева.


Супруги-фермеры намерены создать для своих голштинов максимально комфортные условия. В ближайших планах — обустройство просторной выгульной площадки и установка системы микроклимата в коровнике, чтобы регулировать температуру и влажность.

- Мы понимаем, что эти коровы — наше будущее. Чем лучше условия, тем выше отдача. Будем развиваться, перенимать опыт других хозяйств и, надеюсь, выйдем на стабильно высокие надои», — делится Саяна.

Разведение голштинской породы — это вызов для фермеров, но при грамотном подходе оно приносит отличные результаты. Опыт таких хозяйств, как у Саяны и Василия, показывает, что даже в условиях Бурятии можно успешно работать с высокопродуктивным скотом.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Бурятии
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