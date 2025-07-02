В центре Улан-Удэ ограничили движение еще на одном участке

Со 2 июля в центре Улан-Удэ временно перекрыли участок дороги на улице Модогоева при повороте на улицу Смолина. Это связано с реконструкцией инженерных сетей, сообщили в мэрии города.Напомним, ранее в центре было ограничено движение еще на нескольких участках. Это:- улица Куйбышева: закрыт сквозной проезд от улицы Свободы до улицы Шмидта;- улица Шмидта: закрыт сквозной проезд от улицы Куйбышева до улицы Свердлова;- улица Смолина: полностью закрыто движение для грузового транспорта, для легковых автомобилей — частичное ограничение;- перекрыто движение от улицы Шмидта до улицы Смолина.