Общество 02.07.2025 в 16:15
В центре Улан-Удэ ограничили движение еще на одном участке
Это связано с реконструкцией инженерных сетей
Текст: Андрей Константинов
Со 2 июля в центре Улан-Удэ временно перекрыли участок дороги на улице Модогоева при повороте на улицу Смолина. Это связано с реконструкцией инженерных сетей, сообщили в мэрии города.
Напомним, ранее в центре было ограничено движение еще на нескольких участках. Это:
- улица Куйбышева: закрыт сквозной проезд от улицы Свободы до улицы Шмидта;
- улица Шмидта: закрыт сквозной проезд от улицы Куйбышева до улицы Свердлова;
- улица Смолина: полностью закрыто движение для грузового транспорта, для легковых автомобилей — частичное ограничение;
- перекрыто движение от улицы Шмидта до улицы Смолина.
Напомним, ранее в центре было ограничено движение еще на нескольких участках. Это:
- улица Куйбышева: закрыт сквозной проезд от улицы Свободы до улицы Шмидта;
- улица Шмидта: закрыт сквозной проезд от улицы Куйбышева до улицы Свердлова;
- улица Смолина: полностью закрыто движение для грузового транспорта, для легковых автомобилей — частичное ограничение;
- перекрыто движение от улицы Шмидта до улицы Смолина.
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