Роспотребнадзор объяснил, почему закрылись закусочные на Хаиме

В Бурятии сотрудники Роспотребнадзора по требованию прокурора провели проверку кафе «Жить вкусно» и закусочной «Домашняя кухня», расположенных на реке Хаим. Это популярное место, где останавливается множество людей, едущих на Байкал и обратно.«В ходе проверок в кафе «Жить вкусно» и закусочной «Домашняя кухня» выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - сообщили в ведомстве.В частности, в заведениях отсутствовал входной контроль качества и безопасности пищевой продукции: прием пищевой продукции осуществляется без маркировки. Планировка помещений и их размер не обеспечивали поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. В точках общепита не соблюдались условия хранения пищевой продукции. В производственных цехах отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены персонала. В целом помещения заведений находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.По итогам проверки в отношении кафе и закусочной возбудили административные дела, которые направили в суд для принятия правового решения. Пока же работа заведений временно приостановлена, а их помещения опечатаны.