Общество 02.07.2025 в 16:57

Роспотребнадзор объяснил, почему закрылись закусочные на Хаиме

Там выявили грубые нарушения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Роспотребнадзор объяснил, почему закрылись закусочные на Хаиме
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сотрудники Роспотребнадзора по требованию прокурора провели проверку кафе «Жить вкусно» и закусочной «Домашняя кухня», расположенных на реке Хаим. Это популярное место, где останавливается множество людей, едущих на Байкал и обратно.

«В ходе проверок в кафе «Жить вкусно» и закусочной «Домашняя кухня» выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - сообщили в ведомстве.

В частности, в заведениях отсутствовал входной контроль качества и безопасности пищевой продукции: прием пищевой продукции осуществляется без маркировки. Планировка помещений и их размер не обеспечивали поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. В точках общепита не соблюдались условия хранения пищевой продукции. В производственных цехах отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены персонала. В целом помещения заведений находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.

По итогам проверки в отношении кафе и закусочной возбудили административные дела, которые направили в суд для принятия правового решения. Пока же работа заведений временно приостановлена, а их помещения опечатаны. 
Теги
общепит нарушение

Все новости

Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ будут судить за миллионную взятку
02.07.2025 в 17:58
В парке «Мемориал Победы» заработали фонтаны
02.07.2025 в 17:50
В Улан-Удэ вновь повысится стоимость проезда
02.07.2025 в 17:38
Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
02.07.2025 в 17:38
В Бурятии отметят лучшие семьи республики
02.07.2025 в 17:22
В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов
02.07.2025 в 17:14
Роспотребнадзор объяснил, почему закрылись закусочные на Хаиме
02.07.2025 в 16:57
В центре Улан-Удэ ограничили движение еще на одном участке
02.07.2025 в 16:15
Фермеры Бурятии приобрели голштинскую породу КРС в рамках нацпроекта
02.07.2025 в 15:50
В Улан-Удэ проверяют содержание придомовых территорий
02.07.2025 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В парке «Мемориал Победы» заработали фонтаны
Их запустили после профилактических работ
02.07.2025 в 17:50
В Улан-Удэ вновь повысится стоимость проезда
Новые тарифы начнут действовать уже с 7 июля
02.07.2025 в 17:38
Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
Заявки нужно подать до 1 сентября
02.07.2025 в 17:38
В Бурятии отметят лучшие семьи республики
Торжественная церемония состоится 8 июля в г. Улан-Удэ
02.07.2025 в 17:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru