Общество 02.07.2025 в 17:14

В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов

Их делают удобными и безопасными
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов
Фото: скриншот видео
Строительный сезон в Улан-Удэ сейчас в самом разгаре. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в числе прочих работ активно идет обновление дорог возле социальных объектов, которые многие посещают практически каждый день. 

«Прямо сейчас ремонтируем дорогу на улице Цивилева, которая ведет к детскому саду «Дашенька», городской поликлинике, налоговой и многим другим учреждениям, куда ходят сотни наших горожан. Задача номер один — сделать дорогу удобной и безопасной. На участке длиной 450 метров мы уже начали укладывать новую тротуарную плитку, делать траншеи для установки нового бордюра, демонтировали старый асфальт. Сделаем водоотведение, чтобы во время дождей не затапливало дворы», - рассказал градоначальник.

По словам мэра, это далеко не единственная улица, которую приведут в порядок в этом году. Всего по программе «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 11 участков дорог.
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