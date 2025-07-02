В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов

Строительный сезон в Улан-Удэ сейчас в самом разгаре. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в числе прочих работ активно идет обновление дорог возле социальных объектов, которые многие посещают практически каждый день.«Прямо сейчас ремонтируем дорогу на улице Цивилева, которая ведет к детскому саду «Дашенька», городской поликлинике, налоговой и многим другим учреждениям, куда ходят сотни наших горожан. Задача номер один — сделать дорогу удобной и безопасной. На участке длиной 450 метров мы уже начали укладывать новую тротуарную плитку, делать траншеи для установки нового бордюра, демонтировали старый асфальт. Сделаем водоотведение, чтобы во время дождей не затапливало дворы», - рассказал градоначальник.По словам мэра, это далеко не единственная улица, которую приведут в порядок в этом году. Всего по программе «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 11 участков дорог.