Общество 02.07.2025 в 17:38

Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»

Заявки нужно подать до 1 сентября
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»

Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток». Заявки нужно подать до 1 сентября.

К участию приглашаются органы исполнительной власти, местного самоуправления, их подведомственные учреждения и организации ДФО, применяющие бережливые технологии.

Цель конкурса – выявление и поощрение лучших практик рационализации, передовых рационализаторов, а также лучших организаций по внедрению бережливых технологий.

Победителей определят в номинациях:

- «Лучший проект по оптимизации в сфере здравоохранения и социального обслуживания»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере образования, культуры и спорта»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере энергетики и ЖКХ»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере экономики и финансов»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере строительства, архитектуры»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере транспорта»;

- «Лучший проект по оптимизации на производственном предприятии, участнике федерального проекта «Производительность труда»;

- «Лучший проект по оптимизации» (в данной номинации представляются проекты, не относящиеся к сферам, указанным в предыдущих номинациях);

- «Лучшая практика наставничества»;

- «Самая эффективная организация»;

- «Лучшая программа обучения по повышению эффективности»;

- «Лучшая практика оптимизации процесса, с помощью цифровых решений»;

- «Лучший рационализатор».

Для участия нужно подать заявку на адрес электронной почты: innovator@sakhalin.gov.ru до 01 сентября 2025 года.

Подробная информация, бланки заявок размещены на сайте: https://meur.sakhalin.gov.ru/web/app/. Телефоны для справок: 8(4242) 67-16-25, 8(912)8500728, электронная почта o.osin@sakhalin.gov.ru

Итоги подведут до конца сентября 2025 года, награждение победителей и финалистов состоится в рамках Дальневосточного форума бережливых технологий.

 

Фото: Номер один

Теги
правительство бурятии

Все новости

Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ будут судить за миллионную взятку
02.07.2025 в 17:58
В парке «Мемориал Победы» заработали фонтаны
02.07.2025 в 17:50
В Улан-Удэ вновь повысится стоимость проезда
02.07.2025 в 17:38
Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
02.07.2025 в 17:38
В Бурятии отметят лучшие семьи республики
02.07.2025 в 17:22
В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов
02.07.2025 в 17:14
Роспотребнадзор объяснил, почему закрылись закусочные на Хаиме
02.07.2025 в 16:57
В центре Улан-Удэ ограничили движение еще на одном участке
02.07.2025 в 16:15
Фермеры Бурятии приобрели голштинскую породу КРС в рамках нацпроекта
02.07.2025 в 15:50
В Улан-Удэ проверяют содержание придомовых территорий
02.07.2025 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В парке «Мемориал Победы» заработали фонтаны
Их запустили после профилактических работ
02.07.2025 в 17:50
В Улан-Удэ вновь повысится стоимость проезда
Новые тарифы начнут действовать уже с 7 июля
02.07.2025 в 17:38
В Бурятии отметят лучшие семьи республики
Торжественная церемония состоится 8 июля в г. Улан-Удэ
02.07.2025 в 17:22
В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов
Их делают удобными и безопасными
02.07.2025 в 17:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru