Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток». Заявки нужно подать до 1 сентября.

К участию приглашаются органы исполнительной власти, местного самоуправления, их подведомственные учреждения и организации ДФО, применяющие бережливые технологии.

Цель конкурса – выявление и поощрение лучших практик рационализации, передовых рационализаторов, а также лучших организаций по внедрению бережливых технологий.

Победителей определят в номинациях:

- «Лучший проект по оптимизации в сфере здравоохранения и социального обслуживания»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере образования, культуры и спорта»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере энергетики и ЖКХ»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере экономики и финансов»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере строительства, архитектуры»;

- «Лучший проект по оптимизации в сфере транспорта»;

- «Лучший проект по оптимизации на производственном предприятии, участнике федерального проекта «Производительность труда»;

- «Лучший проект по оптимизации» (в данной номинации представляются проекты, не относящиеся к сферам, указанным в предыдущих номинациях);

- «Лучшая практика наставничества»;

- «Самая эффективная организация»;

- «Лучшая программа обучения по повышению эффективности»;

- «Лучшая практика оптимизации процесса, с помощью цифровых решений»;

- «Лучший рационализатор».

Для участия нужно подать заявку на адрес электронной почты: innovator@sakhalin.gov.ru до 01 сентября 2025 года.

Подробная информация, бланки заявок размещены на сайте: https://meur.sakhalin.gov.ru/web/app/. Телефоны для справок: 8(4242) 67-16-25, 8(912)8500728, электронная почта o.osin@sakhalin.gov.ru.

Итоги подведут до конца сентября 2025 года, награждение победителей и финалистов состоится в рамках Дальневосточного форума бережливых технологий.

Фото: Номер один