Сегодня в парке «Мемориал Победы» заработали фонтаны. Их запустили после профилактических работ.

- Специалисты Дирекции по паркам Улан-Удэ очистили резервуары, чтобы вода оставалась чистой и прозрачной. А также проверили и настроили оборудование гидросистемы, обеспечивающей равномерную подачу воды и стабильную работу фонтанных струй. Приходите наслаждаться шумом воды и приятными прогулками! – сообщили в администрации города.

Фото: администрация Улан-Удэ