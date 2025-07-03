Общество 03.07.2025 в 09:29
«Подпевают пылесосу и крадут ключи»
Сибирячка живет в коммуналке с пятью попугаями, стрижом и трясогузкой
Текст: КП-Новосибирск
Сибирячка Анастасия Меренцева с детства мечтала завести попугая, но ее бабушка держала двух кошек и была против. Однако мечта у девушки осталась. Правда, после школы было не до домашних питомцев: Анастасия окончила колледж пищевой промышленности, стала мастером колбасного цеха. В 20 лет Анастасия забеременела от своего жениха, но отношения не сложились, и девушка ушла от него с ребенком.
- После родов четыре года назад я купила комнату в трехкомнатной коммуналке на Владимировском спуске и устроилась няней. Через год решила завести себе птичку – купила самочку волнистого попугайчика Люси, затем самца кореллы Рики. Однажды он улетел – я искала Рики по всему городу, клеила объявления, но так и не нашла. Затем приобрела жениха для Люси и пристроила их в добрые руки. А потом в интернете стала находить объявления о продаже старых, слепых, больных попугаев и не смогла пройти мимо, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия Меренцева.
Первая корелла досталась даром: слепая самка попугая с переломом лапы, катарактой и вирусным заболеванием. Анастасия нашла клинику, у птицы взяли необходимые анализы, но было уже поздно — корелла умерла. Второй птицей стала самка ожерелового попугая, за которую Анастасия заплатила 7 тысяч рублей. Предыдущие хозяева использовали ее для разведения, в 7 лет попугай стал не нужен. Птица тяжело болела: чтобы попытаться ее спасти, сибирячка потратила все накопления – около 100 тысяч рублей, но ветеринары оказались бессильны.
- Тогда я так мечтала отучиться на ветеринара, но было некогда: работа, сын и птицы. Изучала всё сама, по форумам, книгам и советам орнитологов. Постепенно стала разбираться в болезнях и лекарствах, продолжала выкупать птиц в интернете, лечить и пристраивать в добрые руки. Удалось спасти 9 птиц, сейчас у меня в комнате площадью 15 квадратных метров живут: я, сын, 5 попугаев, стриж и птенец трясогузки, - рассказала Анастасия.
Девушка не стала держать птиц в клетках – построила им гнезда и жердочки, чтобы они быстрее поправлялись. Соседка по коммуналке стала закатывать скандалы: врывалась в комнату, жаловалась в УК на «летавших под потолком попугаев». На поверку все жалобы оказались надуманными: птицы не летают по общему коридору, не гадят, запаха от попугаев нет.
- На птиц уходит все мое время, помимо работы и воспитания сына. Мама меня поддерживает, как и мой молодой человек. Другие родственники относятся спокойно или же осуждают, мол, зачем тратить по 20 тысяч на обследования птицы. А еще попугаям, как и малышам, нужны пеленки, шприцы, фрукты, овощи и ягоды, светильники и лампы обогрева. Конечно, я мечтаю о своем частном доме и собственном приюте для попугаев, но пока такой возможности нет, – рассказала Анастасия Меренцева.
Сибирячка стала снимать жизнь попугаев и выкладывать в сети: набрала десятки тысяч подписчиков в соцсетях, а недавно еще и завела телеграм-канал «Птичканутая». Она не думала на этом заработать, но подписчики стали помогать донатами и в пристройстве птиц.
- Птицы дарят радость, помогают перестать думать о своих проблемах. По утрам я слышу пение корелл, особенно им нравится всей стаей маршировать по мне, пока я досыпаю. Встаю и иду на кухню резать им еду, а они все сидят на плечах и смотрят. Все попугаи очень любят музыку и звуки пылесоса, они начинают активно кричать, будто подпевают. Очень забавно наблюдать, когда они пытаются украсть ключи или устраивают драку за воду, все сразу налетают и подставляют перышки под брызги. Помимо этого периодически мы учим команды: «Ко мне», «нельзя», «полет», «не кусайся», – говорит Анастасия Меренцева. - Здоровые попугаи благодарят своим вниманием, они сами идут на контакт к человеку, когда для них делают всё самое лучшее.
- После родов четыре года назад я купила комнату в трехкомнатной коммуналке на Владимировском спуске и устроилась няней. Через год решила завести себе птичку – купила самочку волнистого попугайчика Люси, затем самца кореллы Рики. Однажды он улетел – я искала Рики по всему городу, клеила объявления, но так и не нашла. Затем приобрела жениха для Люси и пристроила их в добрые руки. А потом в интернете стала находить объявления о продаже старых, слепых, больных попугаев и не смогла пройти мимо, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия Меренцева.
Первая корелла досталась даром: слепая самка попугая с переломом лапы, катарактой и вирусным заболеванием. Анастасия нашла клинику, у птицы взяли необходимые анализы, но было уже поздно — корелла умерла. Второй птицей стала самка ожерелового попугая, за которую Анастасия заплатила 7 тысяч рублей. Предыдущие хозяева использовали ее для разведения, в 7 лет попугай стал не нужен. Птица тяжело болела: чтобы попытаться ее спасти, сибирячка потратила все накопления – около 100 тысяч рублей, но ветеринары оказались бессильны.
- Тогда я так мечтала отучиться на ветеринара, но было некогда: работа, сын и птицы. Изучала всё сама, по форумам, книгам и советам орнитологов. Постепенно стала разбираться в болезнях и лекарствах, продолжала выкупать птиц в интернете, лечить и пристраивать в добрые руки. Удалось спасти 9 птиц, сейчас у меня в комнате площадью 15 квадратных метров живут: я, сын, 5 попугаев, стриж и птенец трясогузки, - рассказала Анастасия.
Девушка не стала держать птиц в клетках – построила им гнезда и жердочки, чтобы они быстрее поправлялись. Соседка по коммуналке стала закатывать скандалы: врывалась в комнату, жаловалась в УК на «летавших под потолком попугаев». На поверку все жалобы оказались надуманными: птицы не летают по общему коридору, не гадят, запаха от попугаев нет.
- На птиц уходит все мое время, помимо работы и воспитания сына. Мама меня поддерживает, как и мой молодой человек. Другие родственники относятся спокойно или же осуждают, мол, зачем тратить по 20 тысяч на обследования птицы. А еще попугаям, как и малышам, нужны пеленки, шприцы, фрукты, овощи и ягоды, светильники и лампы обогрева. Конечно, я мечтаю о своем частном доме и собственном приюте для попугаев, но пока такой возможности нет, – рассказала Анастасия Меренцева.
Сибирячка стала снимать жизнь попугаев и выкладывать в сети: набрала десятки тысяч подписчиков в соцсетях, а недавно еще и завела телеграм-канал «Птичканутая». Она не думала на этом заработать, но подписчики стали помогать донатами и в пристройстве птиц.
- Птицы дарят радость, помогают перестать думать о своих проблемах. По утрам я слышу пение корелл, особенно им нравится всей стаей маршировать по мне, пока я досыпаю. Встаю и иду на кухню резать им еду, а они все сидят на плечах и смотрят. Все попугаи очень любят музыку и звуки пылесоса, они начинают активно кричать, будто подпевают. Очень забавно наблюдать, когда они пытаются украсть ключи или устраивают драку за воду, все сразу налетают и подставляют перышки под брызги. Помимо этого периодически мы учим команды: «Ко мне», «нельзя», «полет», «не кусайся», – говорит Анастасия Меренцева. - Здоровые попугаи благодарят своим вниманием, они сами идут на контакт к человеку, когда для них делают всё самое лучшее.
Тегиптицы