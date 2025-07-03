Студент из Бурятии представит проект по производству специализированных кормов для собак с использованием лекарственных растений, произрастающих в Бурятии. Он его презентует на Восточном экономическом форуме в сентябре, в рамках акселерационной программы «ТехноВосток 2030».

Разработка принадлежит Андрею Сергееву, студенту технологического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. В основе проекта — создание комбикормов с добавлением сушёных овощей, ягод и растительного лекарственного сырья.

- Проект направлен на разработку функционального питания для домашних животных с элементами профилактического действия. Используемое сырьё обладает природными свойствами, благоприятно влияющими на здоровье собак, - рассказал Андрей Сергеев.

Андрей участвует в категории «Университетский» и претендует на грант до 3 млн. рублей. Ранее его разработка уже получила поддержку в размере 1 млн. рублей по программе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Сейчас проект находится на этапе запуска пилотного производства.

Акселерационная программа реализуется при поддержке специалистов фонда «Сколково» и продлится всё лето. В финале, который пройдёт в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 3–6 сентября 2025 года во Владивостоке, участники представят свои проекты инвесторам и экспертам.

Фото: БГСХА