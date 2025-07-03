Общество 03.07.2025 в 10:13
Монголия продолжает снабжать Бурятию картошкой
В этом месяце в республику завезли 185 тонн популярного продукта
Текст: Андрей Константинов
За первую половину 2025 года в Бурятию из Монголии было завезено 235 партий продовольственного картофеля общим весом 4,7 тысяч тонн. Только в июне из соседней страны импортировано 9 партий картофеля общим весом 185 тонн. Такие данные озвучили сегодня в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Напомним, в этом году в Бурятии возникла нехватка картофеля. Из-за этого цены на популярный продукт взлетели, а для покрытия дефицита его стали завозить из других стран.
Напомним, в этом году в Бурятии возникла нехватка картофеля. Из-за этого цены на популярный продукт взлетели, а для покрытия дефицита его стали завозить из других стран.