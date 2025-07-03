4 июля в селе Максимиха на Байкале откроется арт-парк «Лес»

В Бурятии на берегу Байкале в селе Максимиха открывается новое место туристического притяжения под названием арт-парк «Лес». Он находится рядом с арт-резиденцией «Радуга», которая уже полюбилась туристам и местным жителям.

Торжественное открытие арт-парка «ЛЕС», первого арт-парка на берегу Байкала, состоится 4 июля в 14.00 (возрастное ограничение 0+).

- В преддверии открытия основатель арт-парка Анна Назарова рассказала о некоторых арт-объектах, которые наполняют смыслами новое место туристического притяжения. Анна Назарова уверена, что Максимиха со временем станет деревней художников. Байкал вдохновляет и настраивает на творчество! – сообщается в телеграм-канале министра туризма Бурятии Алдара Доржиева.

В программе - концерт в диком лесу, наблюдение за художниками в естественной среде обитания, золотые пирожки из лесной печи и кураторские экскурсии с рассказами о наших арт-объектах

Время праздника - с 14 до 18.00, вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

Строительство арт-парка реализовано при поддержке грантового конкурса «Города со знаком плюс» Компании ЭН+

Фото: телеграм-канал министра туризма РБ Алдара Доржиева